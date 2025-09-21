Nejlevnější bydlení v Česku? Musíte na severozápad, Praha zůstává nedostižná
Nejdostupnější bydlení v České republice je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Vyplývá to za analýzy sítě realitních kanceláří RE/MAX, která porovnává poměr průměrné ceny starších bytů s průměrnými mzdami v první polovině roku 2025. Nejlevnější nemovitosti jsou podle ní například v Litvínově, Mostě, Bílině, Chomutově, Jeseníku, Orlové nebo Karviné. Ve srovnání s koncem roku 2024 se ale i v Ústeckém kraji dostupnost bydlení zhoršila. Naopak nejméně dostupné je podle analýzy bydlení v Praze a Jihomoravském kraji.
„V prvním pololetí tohoto roku se razantně zvýšila poptávka po bytech,“ uvedl Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX pro Česko a Slovensko. Svědčí o tom podle něj rostoucí objemy nově poskytnutých hypoték, přestože se průměrná sazba pohybuje okolo 4,5 procenta. „Druhou stranou mince je zvyšování cen novostaveb i starších bytů, které ale stále nedoprovází adekvátní zvyšování reálných mezd. Proto se opět zhoršila dostupnost vlastnického bydlení,“ dodal.
V Ústeckém kraji vzrostla průměrná hrubá mzda na konci loňského roku o více než pět procent na 45 024 korun, současně tam zdražila průměrná cena bytů. Za průměrnou mzdu tam bylo možné koupit v přepočtu 1,3 metru čtverečního ve starším bytě. Více než metr čtvereční pak bylo možné za průměrný měsíční plat pořídit podle analýzy už jen v Moravskoslezském kraji. Po tom v dostupnosti následovaly kraje Vysočina, Olomoucký a Karlovarský.
Nejhorší situace je podle analýzy RE/MAX dlouhodobě v Praze. Metr čtvereční staršího bytu se v hlavním městě loni v průměru prodával za 112 tisíc korun a průměrná mzda dosahovala 59 870 korun. V letošním prvním pololetí cena činila 129 tisíc korun za metr čtvereční a průměrná hrubá mzda na 62 307 korun. Ceny bytů v Praze tak rostou rychleji než mzdy a za průměrnou měsíční mzdu nebylo podle analýzy možné koupit ani půl metru čtverečního v bytě ze starší zástavby.
„Dostupnost v Praze je kapitola sama o sobě. Třetina všech realitních transakcí se odehrává v hlavním městě a koncentruje se tam největší poptávka, která tlačí ceny nemovitostí neustále vzhůru. Současně jsou v Praze také nejvyšší mzdy, což se také odráží v průměrné výši hypotéky, která dosahuje 5,6 milionů korun,“ dodal Hrubý.
Podle šéfa RE/MAX zůstávají regionální rozdíly v Česku velké. V některých regionech je možné pořídit nemovitost za dobrou cenu, je to ale například na úkor podmínek pro život, dostupnosti práce nebo dopravní dostupnosti. Poptávka je proto nejvyšší v Praze a Brně a v jejich okolí. Rozvoj realitního trhu podle analýzy pokračuje ve Středočeském kraji, kde se momentálně staví více nových bytů než v Praze. Jedná se zejména o města, jako je Kladno, Brandýs nad Labem nebo Beroun. Kromě nově vznikajících projektů, je tam i velký zájem o starší byty, které jsou cenově výrazně dostupnější než v Praze. Lidé zaplatí za starší byt ve Středočeském kraji v průměru až o třetinu méně.