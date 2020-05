Proměna InterContinentalu může zrychlit díky zavřeným hranicím | E15.cz

Hotelový řetězec Fairmont v květnu převzal provoz pražského hotelu, který od poloviny 70. let minulého století do letoška nesl jméno InterContinental. Majitelé z fondu R2G nyní s novým provozovatelem jednají o znovuotevření po konci vládních opatření a zahájení rekonstrukce interiéru i okolních ploch. Celkové náklady odhadují až na 100 milionů eur, tedy asi dvě a tři čtvrtě miliardy korun.

„Předpokládám, že projektovou dokumentaci bychom mohli mít hotovou do jednoho či dvou měsíců. O renovaci stále diskutujeme s provozovatelem. Vše záleží, na tom, za jakých podmínek bude moci hotel znovu otevřít a jaké stavební práce bude možné při provozu provádět,“ řekl investiční ředitel R2G Jakub Dyba v souvislosti s tím, jak plánovanou proměnu hotelu i náměstí Miloše Formana ovlivňuje také koronavirus.

Podle Dyby není jasné, jaký provozovatel zvolí formát. Dosud většinu klientely pětihvězdičkového hotelu tvořili návštěvníci kongresů například ze Spojených států a Číny a movitější turisté.

Na takovou klientelu si bude muset hotel nějakou dobu počkat. „Podle našich analýz taková situace potrvá až několik let, takže může přispět k celkovému urychlení projektu,“ míní zástupce fondu.

Pokud nenastanou komplikace a investor získá všechna potřebná povolení, chtěl by začít se stavebními pracemi ještě letos na podzim.

„Renovace interiéru hotelu i venkovních prostranství vnímáme jako jeden projekt. Uvnitř hotelu nám jde především o opravy cenných původních prvků,“ doplnil Dyba.

O celkové proměně prostranství hodlá fond, který investuje finance bývalého gumárenského magnáta Oldřicha Šlemra a zakladatelů softwarového Avastu Pavla Baudiše a Eduarda Kučery, pokračovat v diskuzi s veřejností.

Návrh architektonického studia TAK počítá s proměnou hotelové zahrady s bazénem vedle Dvořákova nábřeží na veřejně přístupný park a s jeho propojením tunelem na náplavku.

Na druhé straně u Pařížské ulice by mělo dostat důstojnější podobu náměstí pojmenované po světoznámém režiséru Miloši Formanovi. Nová podoba má připomímat také historii československého a českého filmu.

Veřejnost i odborníci diskutovali při prvním představení podoby nejvíc o stavbě na rohu náměstí, která má sloužit prodejním prostorům. Podle investora má jít o nízkou vzdušnou stavbu doplňující celý prostor, z něhož naopak zmizí větrací šachty a vjezd do podzemních garáží. Podoba byla ještě letos na jaře upřesněna na nových vizualizacích.

Větší diskusní setkání s veřejností se mělo konat začátkem roku, po změně vedení Prahy 1, která se bude k projektu vyjadřovat, bylo ale odloženo. Nyní se čeká na rozvolnění protipandemických opatření.

„Termín bude daný, až bude jasnější situace s ochrannými opatřeními ke COVID-19,“ uvedl Martin Šebesta z tiskového oddělení radnice, která se má také na organizaci setkání podílet.

S projektem se již politická reprezentace Prahy 1 seznámila. „Je dobře, že přišel někdo, kdo chce z náměstí Miloše Formana vytvořit funkční veřejný prostor. Je to však velice senzitivní oblast, kde v minulosti záměr postavit budovu vyvolal nesouhlas. Investor však přichází s pokorou, těším se na dialog,“ uvedl už dříve starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme / STAN).

Fond R2G koupil hotel na Starém Městě koncem roku 2018 od společností Best Hotel Properties a Westmont. Podle nepotvrzených informací to bylo za téměř šest miliard korun.

Budova hotelu vznikala v letech 1968 až 1974 podle projektu atelieru Epsilon na pozemku, který uvolnilo bombardování za druhé světové války.

Na základě dohody československé vlády a společností PanAm se stal součástí sítě luxusních hotelů InterContinental, provozovatelem byl však až do roku 1990 Čedok. Hotel má 372 pokojů, dvě restaurace a konferenční prostory. V letech 1992 až 1995 proběhla první renovace budovy.