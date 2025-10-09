Spolumajitel herní Bohemia Interactive posiluje v retailu. Koupil pionýra udržitelné módy
Český obchod s udržitelnou módou Freshlabels má nového majoritního vlastníka. Investiční skupina SPM miliardářů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla získala kontrolu nad firmou a hodlá do ní vložit milionové investice. Hodnotu transakce strany nezveřejnily, podle informací e15 se ale pohybovala v desítkách milionů korun.
Výši získaného podílu SPM nespecifikovala. Uvedla pouze, že drtivá většina současných investorů zůstává ve vlastnické struktuře, a to včetně zakladatelů Jana Boušky a Jakuba Veselského. Největším podílníkem je dnes investor Jakub Grosman, který drží třetinu firmy. Po čtvrtinách vlastní fond TripleB, který ovládá pravnuk Tomáše Bati, Thomas Archer Bata, a také fond Tensor Ventures Martina Drdúla a Romana Smoly.
Společnost Freshlabels patří k českým pionýrům v oblasti designové, a především udržitelné módy. Na trhu je už od roku 2006. Od té doby násobně vyrostla, pandemie ji však značně ochromila a dosud se jí nepodařilo na dobré výsledky navázat. Změnit to má právě SPM, která chce Freshlabels pomoci nejen finančně, ale i svým know-how. A pokud vše půjde dobře, v plánu je i expanze na západní trhy.
„Investice budou nejprve směřovat do skladu a budování značky. Chceme se zaručit, že jsme lidem schopni přinést kvalitní, udržitelné a unikátní kousky. Ve druhé řadě pak přijde investice do expanze, e-shopu a efektivity,“ říká Marek Dongres, vedoucí týmu investic SPM, s tím, že rozvoj značky bude probíhat ruku v ruce s původními zakladateli, stávajícím managementem i současnými investory.
Freshlabels patřil mezi první projekty, které v Česku nabídly koncept objevování a představování nových a neotřelých designových značek z oblasti městské i outdoorové módy. Kromě e-shopu dostupného ve 26 zemích světa provozuje i dvě kamenné prodejny v Praze.
V uplynulém roce služby Freshlabels využilo více než 45 tisíc zákazníků a tržby dosáhly necelých 100 milionů korun. V době největšího rozmachu však firma utržila až 150 milionů korun. Pokles tržeb se projevil i na hospodářském výsledku, který loni skončil ve ztrátě pěti milionů korun.
Dongres dodává, že společnost prošla zeštíhlením a nyní je připravena opět růst. Klíčem k tomu podle něj budou i synergie se skupinou SPM. Ta už ve svém portfoliu drží obchod s prémiovou pánskou módou Feratt, tradiční české značky Pietro Filipi a Styx, e-shop se spodním prádlem Trenýrkárna.cz a prodejce moderních menstruačních pomůcek Maluna.cz.
„Synergií bude hodně, a to nejen v rámci módní divize. Půjde například o prodejní kanály nebo nákladové synergie,“ upřesňuje Dongres.
Potenciálu módní firmy věří i spolumajitel a zakladatel fondu SPM Slavomír Pavlíček. „Freshlabels je typickým představitelem českých firem, které chceme v rámci skupiny SPM podporovat a dále rozvíjet. Je to výsledek mnohaleté usilovné práce zkušeného managementu a nadšeného týmu spolupracovníků, kteří svůj zajímavý nápad a know-how přetavili ve fungující a komerčně úspěšný projekt,“ říká k akvizici Pavlíček.
Kapitálový oportunismus
Že jde o typickou investici SPM, potvrzuje i partner poradenské společnosti Moore Czech Republic Petr Kymlička. SPM podle něj rozhodně nelze považovat za klasický private equity fond, tedy fond investující do podílů vyspělých firem. „Jeho portfolio tvoří mix oportunisticky vzniklých kapitálových partnerství bez striktně vymezeného profilu oborového, finančního či transakčního. Specifickým rysem SPM je velmi silný vliv ,otců zakladatelů‘ na rozhodování o konkrétních investicích,“ hodnotí Kymlička s tím, že SPM při akvizicích často upřednostňuje „příběh“ před strohou ekonomickou kalkulací.
„Cílem akvizic jsou spíše menší a finančně slabší firmy, kde úspěšný obrat může přinést zajímavý efekt, ale případné selhání skupinu SPM nikterak neohrozí,“ dodává Kymlička, podle něhož tato strategie odpovídá i koupi Freshlabels.
Výhodou těchto akvizic je relativně nižší cena, nevýhodou pak větší riziko – například v tom ohledu, že samotné peníze na růst a dosažení zisku stačit nemusí.
„Freshlabels bude čelit tlaku na ziskovost v prostředí, kde dominují velká internetová tržiště a rostou náklady na akvizici zákazníků. Bude třeba tvrdý dohled nad náklady a maržemi, a zároveň musí růst podpora budování značky. Největší výzvou tak bude nalezení rovnováhy mezi efektivitou a růstem, aniž by firma ztratila svou značkovou autenticitu,“ míní Kymlička.
SPM je česká investiční skupina, která hledá zajímavé příležitosti zejména pro dlouhodobé investice. Do jejího portfolia spadají například i média, konkrétně Echo Media a Radio Prostor. Hodnota čistých aktiv skupiny v roce 2024 přesáhla 15 miliard korun, díky čemuž se oba spolumajitelé dostali do žebříčku stovky nejbohatších Čechů a Slováků.