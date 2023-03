Největší sleva hypoték za dva roky. Trh vyhlíží oživení | e15.cz

Boj o prořídlé řady klientů a ambice restartovat zubožený byznys. Taková je březnová strategie domácích hypotečních bank, které se tak rozhodly podpořit obchody levnějšími půjčkami. O poklesu napříč trhem vypovídá březnový Fincentrum Hypoindex, podle něhož si průměrný žadatel o hypotéku sáhl na roční sazbu 6,27 procenta. Přestože je to oproti únoru jen o desetinu procentního bodu méně, znamená to nejsilnější pokles indexu za uplynulé dva roky. Dramatičtějšímu zlevňování hypoték ovšem bude v příštích měsících bránit Česká národní banka.

„Některé z hypotečních bank začaly s vidinou přicházejícího jara a tím i zahájení stavební sezony snižovat úrokové sazby hypoték,“ uvádí hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Drobné snížení sazeb může podle něho částečně rozhýbat hypoteční trh, kde se letos točí o osmdesát procent méně peněz než před rokem. „Případné oživení bude ale na tento výpadek jen drobnou náplastí,“ připomíná Sýkora.

Se sazbami zamířila dolů koncem února třeba Air Bank, a to v případě půjček nad pět milionů korun až o půl procentního bodu na necelých 5,5 procenta. Už na počátku měsíce pak snížila úrokové sazby u hypotečních úvěrů při fixaci na pět let na stejnou výši i UniCredit Bank. „Jedná se spíše o konkurenční boj bank než o reálnou změnu trendu. K výraznějšímu snížení úrokových sazeb dojde až s větším poklesem inflace, který očekáváme v příštím roce,“ soudí Martin Machala ze společnosti Ownest.

Banky přitom zlevnily na pozadí rostoucích nákladů svých zdrojů. Kupříkladu náklady na financování pětiletých hypoték vzrostly od počátku února ze zhruba 4,3 procenta ročního úroku na 5,5 procenta, bankám tak podražily peníze téměř o čtvrtinu.

„Banky se tak nyní dostaly pod tlak z pohledu marže. V dalších týdnech tedy spíše očekáváme stagnaci sazeb a ze strany bank zdrženlivý přístup k jejich úpravám,“ zdůrazňuje hypoteční expert Broker Trust a zakladatel Golem Finance Libor Vojta Ostatek. Oživení trhu je podle něho zatím jen mírné a projevuje se primárně v růstu poptávky po propočtech. „Chodí více klientů a chtějí propočet, na kolik se svým příjmem dosáhnou,“ dodává Ostatek.

Impulzem bývají cenově dostupnější nemovitosti, které v některých případech zlevnily i o desítky procent. „Na nemovitostním trhu vidíme oživení a opět se začíná prodávat. Pokles cen některých kategorií se již zastavil, a to především u secondhandových nemovitostí, které od minulého roku ztratily i 30 procent, “ zdůrazňuje ekonom Videobydleni.cz Jakub Veverka.

Prst na červeném tlačítku hypoteční láce má ovšem Česká národní banka. „ČNB už letos sazby zvedat nebude. Naopak, sazby budou mírně klesat vlivem poklesu sazeb na mezibankovním trhu, ale jen kosmeticky o desetiny procenta do konce roku,“ uvádí Veverka. Do konce roku předpokládají ekonomové pokles sazeb i hlouběji pod šest procent. „Pokud se inflace dostane pod kontrolu a ČNB nebude sazby navyšovat, tak by se hypoteční sazby v závěru roku měly blížit pěti procentům,“ předpokládá Ostatek.

I přes mírné březnové zlevnění jsou hypoteční sazby stále poblíž svého dvacetiletého maxima. To se odráží na strmém propadu objemu poskytnutých hypoték. Tak například v lednu banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 6,5 miliardy korun, což znamená nejslabší leden od roku 2014. „Z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na hodnoty nejnižší za posledních dvacet let,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.