Vale předraženým českým bytům. Stačí otevřít oči a nakoupit v zahraničí, za směšné peníze | E15.cz

Jedna paní povídala, že ceny bytů letos spadnou. Pán v šedém svetru v metru říkal manželce, že prý zlevní o třetinu. Šušká se to, faktem ovšem alespoň prozatím zůstává, že ve slevě v Česku koupíte buď ruinu, anebo musíte kápnout na majitele, kterému takříkajíc teče do bot. A za takových okolností mluvit o investičním bytě v Česku je skutečně stále spíše jen černým humorem. Je libo namísto 116 tisíc korun za metr pražského bytu třeba pouhých osm? Na pobřeží moře vzdáleném jen několik hodin letu z pražské Ruzyně? Nemůže být právě tohle novodobá česká definice investičního bytu? Narozdíl od oběda v dovolenkové destinaci přitom ceny bytů u moře našince nevyděsí a dobré ceny se dají najít dokonce i takřka za rohem v zemích, ve kterých by si většina Čechů dokázala představit i žít. Vyražte na investiční dovolenou a zkuste třeba neuvěřitelnou láci v oblíbené destinaci v… Pusťte si video:)