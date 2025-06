Nemovitostí by se ve finanční tísni zbavilo jen osm procent Čechů

V osobní finanční krizi by zvážilo prodej nemovitosti nebo nemovitostního fondu osm procent Čechů. To je nejméně, ze všech typů aktiv, na něž se tisícovky respondentů dotazoval průzkum agentury InsightLab pro fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti, který patří pod investiční skupinu RSBC.

Nejčastěji by se Češi ve finanční tísni zbavovali akcií a firemních dluhopisů. Aktuálně se lidé nejvíce obávají dopadů rozhodnutí americké administrativy, války na Ukrajině a inflace.

„Výsledky průzkumu potvrzují, že nemovitosti a nemovitostní fondy mají v investičním uvažování české populace výjimečné postavení. Shodují se na tom Češi napříč populací, přestože se může lišit důvod investování. U starší populace převažuje cíl pasivního příjmu a zajištění na důchod, zatímco mladší lidé investují hlavně kvůli bydlení a dětem,“ řekl investiční ředitel RSBC Miloš Filip.

Celkem 92 procent lidí se shoduje, že nemovitosti jsou pro jejich finance bezpečným aktivem. Pro 89 procent je vlastní nemovitost nejvýznamnějším majetkem a stejné procento ji vnímá jako investici pro děti. Jako pojistku na stáří nemovitosti považuje 82 procent dotázaných.

V případě potenciální finanční tísně by se 32 procent lidí nejdříve zbavilo akcií nebo firemních dluhopisů a 30 procent akciových fondů. Nemovitostí by se zbavovalo také méně Čechů než investičního životního pojištění. To by již eventuálně dále nechtělo držet 17 procent dotázaných. Doplňkové penzijní spoření by vybralo 14 procent lidí a 12 procent by prodalo drahé kovy.

Výsledky průzkumu ukazují, že Češi se bojí především geopolitických rizik. Za největší investiční riziko považuje 70 procent lidí rozhodnutí americké administrativy pod vedením Donalda Trumpa, 60 procent pak znepokojuje pokračující válka na Ukrajině a inflaci jako hrozbu vnímá 48 procent.

Nejčastěji Češi v letošním roce plánují uložit své peníze do akcií, do těch by letos zvážilo investovat téměř čtvrtina lidí. Další zhruba pětina by investovala do akciových fondů a do cenných kovů. Do nemovitostních fondů letos zvažuje vložit peníze 14 procent dotázaných. Méně lidí by pak v roce 2025 vložilo své úspory do firemních a státních dluhopisů.

Realitní fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti je zaměřený na komerční a rezidenční nemovitosti. Na trh byl uvedený v polovině roku 2020.