Není kancelář jako kancelář. Coworkingová centra věří v expanzi | E15.cz

Kancelářský trh patří k pandemií nejvíc zasaženým oblastem realit. Zatím není jasné, v jakém počtu se lidé do kanceláří vrátí a jaký podíl firem bude od svých zaměstnanců vyžadovat „předcovidovou“ docházku do práce. Investoři a provozovatelé coworkingových center větří možnost ukrojit si větší část trhu.

Pandemie zafunguje u flexibilních a sdílených kanceláří jako akcelerátor. Předpovídá to analýza realitní poradenské firmy CBRE. Segment, který ještě v roce 2019 zažíval rekordní období a loni jej zchladila pandemie, podle CBRE opět nabývá na síle.

„V tuzemsku je přes 103 tisíc metrů čtverečních flexibilních kanceláří v moderních budovách. Operátoři, kteří dokázali diverzifikovat svá portfolia jak z pohledu nabízených lokalit, tak skupiny oslovovaných klientů, mají nyní dostatek finančních prostředků i příležitostí pro expanzi. Od prvního čtvrtletí znovu evidujeme rostoucí poptávku," říká Lenka Hrudíková z CBRE.

„V průběhu dvou let bude v regionu střední a východní Evropy dokončeno dalších 85 tisíc metrů čtverečních flexibilních prostor, přičemž v Česku se jich už realizuje 1800 a další projekty se chystají,“ dodala Hrudíková. V regionu CEE vzniklo za uplynulých 15 přes 643 tisíc čtverečních metrů flexibilních kanceláří.

V rámci kontinentální Evropy tvoří zatím podíl flexibilních řešení na celkové kancelářské nabídce dvě procenta. „Nejvyšší nasycení trhu je v Londýně, kde je téměř šest procent z celkového počtu kancelářských prostor využíváno coworkingovými operátory. V tuzemsku se jedná o 2,3 procenta, obdobně je na tom Polsko,“ doplňuje Hrudíková.

CTP má Clubko

Potenciál coworkingů nepodceňují ani majitelé kancelářských nemovitostí. Častěji se objevují spolupráce se stávajícími coworkingovými operátory anebo tvorba vlastních značek. Průmyslový developer CTP před měsíce otevřel v centru Brna vlastní coworkingové centrum Clubco. V kancelářském areálu Vlněna nabízí dva tisíce metrů čtverečních sdílených kanceláří s kapacitou přes dvě stovky míst.

Clubco cílí na propojování velkých a středních firem se start-upy a freelancery. Podobně jako jiné coworkingy proto klade důraz na technologické vychytávky, originální design i architekturou a rozmanité možnosti členství. „Nacházíme se v době, kdy se ve velké míře zvažují změny v zažitých pracovních stereotypech a po této formě kancelářských prostor roste poptávka,“ uvedl Jiří Kostečka z CTP.

Do kavárny, nebo coworkingu?

Na rozmach coworkingu sází společnost Capexus, která se specializuje na poradenství i realizaci pracovních prostor. „Trendem je práce ´odkudkoliv´. Tradiční kanceláře jsou neefektivní. Většina lidí preferuje hybridní model práce, jen deset procent chce pracovat čistě z domova a deset procent se chce vrátit plně do kanceláře,“ popisoval jednatel Capexu Karel Konečný na Stavebním fóru.

Firmy budou podle něho řešit otázku návratu do kanceláří stále častěji i tím, že svým zaměstnancům zakoupí členství v nějakém coworkingovém centru, než aby lidé museli jezdit do práce přes půl města.

Ředitel developera Sekyra Group Leoš Anderle ovšem nevidí trend tak jednoznačně: „Komu nevyhovuje práce z kanceláře, zůstane spíš na home office nebo půjde raději do kavárny než do coworkingu, tedy zase do kanceláře.“