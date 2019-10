Smíchov City: exkluzivní vizualizace, stavět se začne v roce 2020 | E15.cz

„Výstavba Smíchov City je pro Prahu zásadní. Nejen rozlohou, ale i způsobem, jakým vzniká. Developeři úzce komunikují s jednotlivými aktéry včetně občanů, a snaží se tak vytvořit novou plnohodnotnou čtvrť, která kombinuje bydlení s dalšími funkcemi. Jedná se o několikafázový projekt, který navíc jako jeden z prvních využívá transformační území Prahy. Realizace Smíchov City by se tak mohla stát předlohou a inspirací k dalším proměnám pražských brownfieldů," přibližuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy.

Výstavba první, převážně rezidenční části poblíž autobusového nádraží Na Knížecí na ploše zhruba 35 tisíc metrů čtverečních začne na přelomu roku. Investice do startovací etapy vyšla na zhruba tři miliardy korun.

Nyní projekt Smíchov City vstupuje do své druhé fáze.

Jižní část území se změní tak, jak předurčila architektonická soutěž. Ze 166 přihlášených studií vybrala v červnu letošního roku vítěze porota složená z odborníků na urbanismus a architekturu, zástupců České spořitelny a developera projektu Smíchov City, společnosti Sekyra Group.

Podobu kampusu České spořitelny, kterému bude patřit více než polovina zastavěného území, vtisknou Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti.

Vydání stavebního povolení pro druhou fázi by mohl developer získat přibližně do tří let. Samotná výstavba by pak mohla začít v letech 2024 až 2025.

Projekt je veřejnosti k nahlédnutí v Centru architektury a městského plánování 14. října 2019 od 17 do 19 hodin.