Nová tvář Prahy: Změní se letiště, Václavské náměstí i Revoluční | E15.cz

Desítky pražských míst projdou výraznou proměnou. Z Revoluční ulice se má stát nový bulvár, v parku na Karlově náměstí vznikne dlážděné prostranství pro společenské akce a trhy. Malostranské náměstí bude přehlednější, Letiště Václava Havla by se mělo stát příjemným prostorem plným zeleně. Rekonstrukce se dočká i Václavské náměstí.

V Praze by měla vyrůst nová městská třída, přesněji by se v ni měla přeměnit Revoluční ulice. Proměna se bude týkat především nové dlažby včetně chodníků, které jsou teď asfaltové. V celé ulici klesne povolená rychlost na 30 kilometrů za hodinu. Bulvár dostane širší chodníky, podél bude několik nových stromů a přibudou lavičky i pítka.

„Koncepční studie v Pražské památkové rezervaci si dává za cíl povýšit Revoluční třídu na plnohodnotný městský bulvár, který je příjemný zejména pro pěší,“ komentuje studii Petr Hlaváček, první náměstek primátora.

Rekonstrukce je spojena primárně s dopravním řešením, takže tam vznikne i nový cyklopruh. „Chceme z Revoluční vytvořit promenádu s širokými chodníky, kvalitními povrchy, lavičkami a lépe dostupnou MHD. Tak, jak to má v centru moderní metropole být,“ nastiňuje druhý náměstek primátora Adam Scheinherr.

Změna se připravuje i pro Letiště Václava Havla, kde by měl před terminály 1 a 2 vzniknout moderní veřejný prostor plný zeleně. Vozovka se utlumí a do středu zájmu se budou stavět především chodci, kterým by měla být určena i nová, moderní kolonáda.

Na Václavském náměstí by mělo vyrůst zelené prostranství, jímž budou projíždět tramvaje. Změní se i Malostranské náměstí, Karlovo náměstí, Kampus Dejvice, ale i ulice Vinohradská nebo Rohanský ostrov. Proměnou by měly projít i ulice Bělohorská, metro Písnice, vysočanské náměstí OSN, sídliště Baba nebo železniční most na Výtoni.