Nové kanceláře na Bořislavce. Skupina KKCG stěhuje své firmy | E15.cz

Z celkem 40 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch obsadí tři čtvrtiny kanceláře, zbytek je vyhrazený pro nákupní pasáž se službami. Do většiny administrativních prostor se v červnu nastěhují zaměstnanci firem, patřících do skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. Na podzim se mají na Bořislavce začít zabydlovat také nájemci z řad společností Škofin (Volkswagen Financial Services), Pražská vodohospodářská společnost (PVS), IGT Czech Republic a společnost MM&C. „Kanceláře jsou ze sta procent pronajaté,“ uvedl generální ředitel KKCG Real Estate Group Petr Pujman. Nájemní smlouvy pro obchodní pasáž jsou zatím podepsané na 85 procent ploch.

Návrh budov vzešel z mezinárodního architektonického workshopu, v němž nejvíc zaujalo pražské studio Aulík Fišer Architekti. „Navázali jsme na vývoj urbanistických schémat pro současné město, jimiž se dlouhodobě zabýváme. Jde nám o hledání nové podoby blokové zástavby, která by dokázala evokovat kvality veřejného prostoru historického města, splňovala nároky na vnitřní prostředí budov a umožňovala individuální architektonickou formu,“ vysvětluje ideu komplexu architekt Aulík.

Umění jako součást projektu

Developer si zakládá nejen na architektonickém řešení projektu, ale také na uměleckých dílech, která už v objektu jsou instalovaná, nebo se na nich ještě pracuje a budou hotová při otevření druhé fáze letos na podzim. Jedním z děl, které vzniklo na míru prostoru, je skleněná plastika Ledovec, osvětlující vstupní lobby. Jde o největší dílo společnosti Lasvit v Česku. Jeho autorem je umělecký ředitel Lasvitu Maxim Velčovský: „Byla to pro nás obrovská výzva, protože jsme pracovali s ohromným prostorem a unikátní technologií.“

Vstupní lobby oživuje také epifyt sestávající ze 76 akátových kůlů, osazených čtyřmi tisíci zelených i kvetoucích rostlin. Podobné ostrůvky vegetace vytvořil architekt Zdeněk Sendler také ve vyšších patrech některých z budov. Dalším uměleckým dílem bude socha, která právě vzniká v dílně výtvarníka Federica Díaze. Plastika s názvem Na horu připomíná starou stezku, která kdysi místem vedla, a vyrábí ji speciální robotická ruka. Dílo česko-argentinského umělce bude umístěné na piazzettě mezi třetím a čtvrtým krystalem. Vchod do budov z ulice Evropská oživuje další dílo Planeta, jehož autory jsou Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák a Pavel Filip. Interiéry pak budou doplněny pracemi Pavla Roučky, Jana Poupěte, Františka Hodonského, Milana Housera a Jana Kovaříka.

Změna vlastníka

Příprava zástavby pozemku na křížení ulic Evropská, Liberijská a Kladenská zabrala tři desetiletí. Původně tady švédská developerská firma Ikano chystala velké obchodní centrum. Přestože už měl projekt platné stavební povolení, jeho realizaci zmařila finanční krize po roce 2008. Ikano pozemek s projektem prodalo v roce 2012 skupině KKCG. Ta se vzhledem k lokalitě rozhodla upřednostnit kancelářské využití a zmenšit rozlohu nákupního centra. Projekt musel získat nové územní rozhodnutí.

Povolovací proces zabral před pět let. KKCG začala na Bořislavce stavět v roce 2018. Svůj dosud největší realitní projekt chce KKCG zatím držet ve svém vlastnictví. „V nejbližší době s prodejem budov nepočítáme,“ uvedl Pujman.