Pražané kolem něj chodí denně, na tak frekventovaném místě na Karlově náměstí to ani jinak nejde, ale pokud nepotřebují zaběhnout do zdejšího supermarketu na rychlý nákup, obvykle mu nevěnují druhý pohled. Provozovatelé obchodního a kancelářského komplexu přímo nad východem z metra na zmíněném náměstí to chtějí změnit a kromě rekonstrukce a získání nových nájemců přicházejí i s novým názvem – Karlák Shopping Square.