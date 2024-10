Digitální stavební řízení nebude v dohledné době plně funkční, na stole je dokonce možnost, že by vláda zadala výrobu zcela nového systému. Řekl to ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který dostal problematiku dočasně na starost. To by ale znamenalo, že se oprava digitálního stavebního řízení zcela určitě přesune do příštího volebního období. Investorům a developerům už mezitím dochází polštář projektů, který si vytvořili podáním žádostí o povolení v době platnosti starého stavebního zákona.

Zpráva IT expertů ze čtyř ministerstev, na jejímž základě odvolal premiér Petr Fiala (ODS) předsedu Pirátů, ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše, předpokládala, že oprava všech funkcionalit potrvá mezi rokem a rokem a půl. Tak dlouhý termín nepříjemně překvapil realitní investory, nyní ale Kupka tvrdí, že lhůta může být mnohem delší. Jasno by mělo být po jednání vlády v novém složení 16. října, kde by se kabinet měl rozhodnout, zda dá přednost postupné opravě Bartošova systému, nebo výrobě nového.

Kupkův tým momentálně pracuje na analýze, kterou by měli jeho vládní kolegové dostat při jednání na stůl. „Analýza zpracuje a zhodnotí jak technickou stránku věci, tak historii zadávání jednotlivých systémů a právní stránku věci. A přinese možnosti dalšího postupu, z čehož by mělo vzejít řešení,“ řekl Kupka na konferenci analytické společnosti CEEC Research. „Ona expertní skupina sice předpokládala, že opravy budou trvat 12 až 18 měsíců, po podrobnějším seznámení s těmi systémy si ale troufnu tvrdit, že je to spíše optimistický výhled než realistický.“

Kupka nechtěl naznačit, jaké variantě dává přednost, zdali opravě, nebo výrobě nového systému. Agilní způsob vývoje digitálního systému, tedy průběžný s postupným přidáváním a opravou jednotlivých funkcí, který zvolil Bartoš kvůli úspoře času, má podle Kupky své nevýhody. Pokud by se šlo cestou zadání nové veřejné zakázky, mělo by podle něj být podrobně rozepsáno, co stát od toho systému všechno požaduje. Vláda musí také podle ministra mnohem více komunikovat s uživateli, tedy zejména stavebními úředníky, aby zjistila jejich očekávání, což bude nyní úkol zejména pro nového ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (STAN).

Kabinet se bude každopádně snažit parlamentem protlačit do začátku prosince legislativní úpravu, která by umožnila stavebním úřadům dočasně využívat i staré systémy. To by mělo vyřizování žádostí rozpohybovat, než se najde trvalejší řešení. Návrat k papírovému stavebnímu řízení ale nehrozí. „Je ještě otázkou, jak ten legislativní bypass bude vypadat. Nový stavební zákon je nedílně spjat s digitalizací, která prostě musí být zavedena,“ upozornila ředitelka odboru stavebního řádu na ministerstvu pro místní rozvoj Žanet Hadžić. Opravy se mají týkat nejen Portálu stavebníka pro veřejnost, Informačního systému stavebního řízení pro úředníky, ale třeba i Národního geoportálu územního plánování, jehož nedostatky se mohou negativně projevit v praxi až za několik let, kdy kvůli chybám v územním plánování nebude třeba možné vydat nějaké povolení.

VIDEO: Rozhovor pro FLOW s Hanou Landovou o stavebním zákoně před jeho spuštěním

Investoři a developeři apelují na vládu, aby věci neanalyzovala a neopravovala příliš dlouho. „Podobně jako mnoho ostatních jsme podali většinu žádostí ještě do června podle starého stavebního zákona. Vytvořili jsme si tím rezervu na sedm měsíců. Ta rezerva dojde v lednu a pak nevíme, co budeme dělat,“ řekl například obchodní ředitel dodavatele dřevostaveb Wood System David Šiller, podle nějž by vláda měla najít řešení co nejrychleji a zbytečně se neutápět v analýzách. „Jsme tu opravdu všichni rozpačití, když slyšíme ministra Kupku, jak říká, že osmnáct měsíců nebude stačit,“ reagovala na konferenci výkonná ředitelka developera Central Group Michaela Váňová. Central Group má podle ní rezervu do přelomu roku, investoři podle ní potřebují od vlády zejména předvídatelnost a jasný plán. „Budeme se snažit, aby ta produkční mezera byla co nejkratší,“ přislíbil na konferenci nový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Svaz měst a obcí dlouhodobě kritizuje problémové digitální stavební řízení, úředníky na obcích navíc kromě technických problémů trápí i právní nejistota a možný trestní postih v případě nezákonného rozhodnutí. „Potřebujeme, aby ten systém byl v souladu se všemi zákony, které s ním souvisejí,“ uvedla ředitelka svazu Radka Vladyková, která naznačila, že by byla pro vytvoření nového celistvého systému.