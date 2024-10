Budoucího ministra pro místní rozvoj čeká už tento týden, po pondělním setkání s prezidentem a úterním jmenování do funkce, stěhování do Prahy. To bude ale to nejmenší. Končící hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek se bude muset rychle seznámit se složitým rezortem, který je ve složité situaci, a to jen rok před koncem volebního období vlády. Čeká ho několik velkých úkolů, na něž přitom ministerstvo zřejmě nedostane v příštím roce dost peněz. V jeho prospěch mluví jak manažerská, tak politická zkušenost.