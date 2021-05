Passer začne stavět na Roztylech. Za miliardy postaví byty, kanceláře i obchody | E15.cz

„Celková investice do Nových Roztyl včetně veřejné infrastruktury a veřejně prospěšných staveb činí zhruba pět miliard korun,“ uvedl technický ředitel Passerinvest Group Martin Unger. V rámci celého projektu mají vzniknout kanceláře a další pracovní místa pro téměř 3000 lidí, přibližně 1500 obyvatel by mohlo bydlet ve vlastních nebo v nájemních bytech.

Základní kámen na Roztylech však developer nepoloží v areálu někdejších zvěřinových jatek Interlov, který se rozkládá na devíti hektarech a Passer jej získal už v roce 2007, ale na později zakoupené trojúhelníkové parcele mezi vstupem do stanice metra a nynější centrálou T-Mobilu.

U metra vyroste Plaza

„Jako první plánujeme zahájit výstavbu kancelářské budovy Roztyly Plaza ve druhé polovině letošního roku s dokončením v roce 2023. Vznikne v těsné blízkosti metra a bude přirozeným vstupem do území, který zároveň nabídne dosud chybějící základní služby pro přilehlé okolí. Konkrétně se jedná o menší supermarket, drogerii, lékárnu, stravovací zařízení,“ popisuje Unger. V nejvyšším podlaží podzemních garáží má být parkoviště P+R se stovkou stání. Passerinvest současně vyjednává s hlavním městem a pražským dopravním podnikem o modernizaci stanice metra. Zkultivovat by se měl také autobusový terminál příměstské dopravy.

Kancelářskou budovu Plaza navrhl ateliér Aulík Fišer Architekti, s nímž Passerinvest spolupracoval už v BB Centru. Stejně jako u Plazy je v jednání dokumentace pro společné územní a stavební řízení také u druhé, větší kancelářské budovy Sequoia. Cílem je získat povolení do konce letošního roku.

Sequioa má odclonit rezidenční část Nových Roztyl od dopravní tepny 5. května. Atraktivní pozemky bývalého Interlovu se totiž rozkládají mezi magistrálou, Jižní spojkou a Michelským lesem. Návrh administrativní budovy Sequioa i rezidenční části, nazvané Arboretum, je dílem tuzemského Atelieru A8000. Pro výstavbu bytů je ovšem potřeba změnit územní plán.

Třetina bytů na pronájem

„Letos by se mělo konat veřejné projednání návrhu změny, která umožní v brownfieldu Interlovu postavit přibližně 200 nájemních jednotek, 400 bytů k prodeji do osobního vlastnictví a mateřskou školku,“ upřesnil Unger. Pokud se podaří změnit územní plán do začátku příštího roku, mohla by pak v jeho průběhu začít i výstavba první etapy bytových domů.

Součástí rezidenčního areálu bude čtyřhektarový park, který na změnu územního plánu čekat nemusí a developer na jeho realizaci průběžně pracuje. V minulých letech už na svých pozemcích zpřístupnil veřejnosti několik venkovních sportovišť. Parkové plochy navazující z jižní a západní části projektu na Michelský les plánuje developer udržovat i v budoucnu.

Podle Ungera chce Passerinvest vytvořit podobný model jako v areálu BB Centra, kde část zdrojů z nájemného kanceláří i bytů investuje zpět do údržby zeleně a relaxačních ploch. V plánu je rovněž obnovení přirozeného biotopu, napájeného kdysi Roztylským potokem, který lokalitou protékal a během výstavby trasy metra C byl přeložen a sveden do potrubí.

BB Centrum dál roste

Svůj největší projekt v Michli začal developer Radim Passer rozvíjet už na přelomu tisíciletí a stále v tom pokračuje. Dnes zahrnuje BB Centrum 12 administrativních budov s desítkami obchodů a služeb, dva dokončené rezidenční projekty, multifunkční objekt Brumlovka s velkým fitness a wellness centrem a také řadu neziskových aktivit včetně Křesťanské střední, základní a mateřské školy Elijáš. Passerinvest Group zde dosud investovala téměř 16 miliard korun. Aktuálně je ve výstavbě Rezidence Oliva s 72 byty. Spolu s ní vznikne i menší objekt Olivka, který nabídne prostory pro mateřskou školu a výstavu modelu železnice.