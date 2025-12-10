Penta a MAT kupují centrálu České spořitelny, ta se chystá přestěhovat na Smíchov
- Penta Real Estate a MAT Corporation mohou koupit budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická, transakci povolil ÚOHS.
- Obě společnosti budou kontrolovat firmy spravující administrativní budovy centrály, odkud se spořitelná chystá vystěhovat do nového sídla.
- Penta Real Estate má v plánu také výstavbu 100 bytů a 30 řadových domů v pražském Veleslavíně za dvě miliardy korun.
Společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta může koupit budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze. Kupuje je společně s firmou MAT Corporation, která vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě.
„Úřad posoudil transakci ve zjednodušeném řízení a dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl ÚOHS.
Penta Real Estate a MAT Corporation mají společně kontrolovat společnosti BP Budějovická, BP Olbrachtova a BP Poláčkova, které jsou součástí České spořitelny. Každá z těchto firem spravuje příslušnou administrativní budovu centrály.
Česká spořitelna se stěhuje
Největší česká banka plánuje svou centrálu přestěhovat do nového kampusu, který vzniká poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze. Budou ho tvořit čtyři budovy o ploše asi 75 000 metrů čtverečních, mezi kterými povede bulvár propojující smíchovské nádraží s lokalitou Na Knížecí.
Česká část Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla loni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.
Letos v lednu Penta Real Estate informovala o tom, že ve spolupráci s EPD postaví na pražském Veleslavíně 100 bytů a 30 řadových domů za dvě miliardy korun. Celá skupina Penta Real Estate, která působí v Praze, Bratislavě a nově v Londýně měla loni provozní zisk ve výši 45,6 milionu eur, tedy více než miliardu korun.
Společnost MAT Corporation vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark. Podle konsolidované účetní závěrky za rok 2024 dostupné ve Sbírce listin měla čistý obrat 581 milionů korun a konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění dosáhl 86 milionů korun.