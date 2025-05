Poštovna na Letné nebo budovy v Ostravě. Česká pošta prodává další balík nemovitostí za miliardu

Do nabídky vstoupil další soubor nemovitostí České pošty v celkové vyvolávací hodnotě 930 milionů korun. Některé objekty státní podnik nabízí opakovaně, dlouhodobě se je prodat nedaří. Cílem prodejů je snížení ztrát a stabilizace hospodaření podniku.

Nejdražší z nabízených objektů je budova v ulici Milady Horákové v pražských Holešovicích, jejíž minimální cena je 254 milionů korun. Česká pošta se ji snažila prodat už na podzim minulého roku, tehdy společně s dalšími dvěma pražskými budovami.

K prodeji je nyní také pošta v pražské Libni, a to za 185 milionů korun. V Ostravě se prodávají dvě budovy, jedna ve Sládkově ulici za 150 milionů korun a druhá v Poštovní ulici za téměř 101 milionů korun. Veškeré objekty k prodeji i k pronájmu jsou zveřejněny na webu Sreality.cz. Nabídky na budovy a pozemky za 112 milionů korun bylo možné podávat do pondělí, u ostatních objektů jsou stanovené lhůty od 19. května do 9. června.

Na Praze 4 prodala Česká pošta nemovitosti za 400 milionů korun hlavnímu městu. Na místě budovy pošty Na Strži plánuje město postavit novou radnici i byty. Celkově prodeje majetku v loňském roce vynesly miliardu korun. Na zájemce stále čeká například budova hlavní pošty v Jindřišské ulici. Česká pošta proto vybrala ve veřejné soutěži realitního partnera Knight Frank, který má s prodejem objektu pomoci. Smlouva se společností má maximální délku 24 měsíců.

Ztráta s výhledem na zlepšení

Prodej majetku České pošty je součástí transformačního plánu, který vláda schválila v roce 2023. V rámci transformace se podnik rozdělí na dvě části – jedna zůstane státním podnikem, druhá se přemění na státní akciovou společnost zaměřenou na logistiku a balíkové služby. Později ji chce pošta nabídnout strategickému partnerovi.

Podle předběžných údajů hospodařila Česká pošta v loňském roce se ztrátou přibližně 1,25 miliardy korun, což je o půl miliardy více než v předchozím roce. Letos se očekává, že se ztráta sníží pod jednu miliardu. V případě úspěšné transformace by se hospodaření České pošty mělo do kladných čísel překlopit v roce 2026.