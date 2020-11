Praha bude mít do pěti let nový most. Propojí Pankrác se Smíchovem, pod ním vznikne kavárna | E15.cz

Vltavu v Praze překlene nový Dvorecký most v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Propojí tak lokality Smíchova a Pankráce. Projekt zpracovali architekti z Atelieru 6. Jejich návrh rovněž počítá s využitím prostoru pod mostními oblouky, vzniknout tam má kavárna nebo lezecká stěna.

"Nyní jsme ve fázi připomínkového řízení a podáme žádost o sloučené stavební a územní povolení. Projektovou dokumentaci zpracováváme s projekční kanceláří Tubes. Poté se bude vybírat zhotovitel stavby. Stavba by měla začít v létě 2022," přiblížil projekt architekt Radek Šíma z Atelieru 6.

Most je určen pro tramvajovou dopravu, cyklisty a chodce. Otevřen by měl být u ž v roce 2025. V rámci rekonstrukce Nádražní ulice už vzniklo na Zlíchově kolejové připojení, které na něj naváže.

Novinkou v přípravných pracích je i to, že Atelier 6 oslovil ke spolupráci výtvarníka Kryštofa Kinteru, který předpolí mostu a prostor náplavky pod mostní konstrukcí doplní svým dílem.

„Když se staví most, tak se příliš neřeší, co bude pod ním. My jsme se ale rozhodli tento prostor na podolské straně vyřešit jako volnočasové centrum s arénou pro kulturní akce, workshopy doplněné boulderovou stěnou a skateparkem,“ řekl Kintera na online konferenci v pražském centru architektury CAMP.

Pod prvním mostním obloukem zároveň vznikne kavárna, toalety a nový přístup do Vltavy pro plavce. „Podolská část nábřeží je oázou volného času, ročně tudy projdou a projedou statisíce výletníků a cyklistů, tak by byla obrovská škoda ho nevyžít,“ doplnili tvůrci. Dopravní uzel se tak podle nich stane zklidňující oázou propojenou s přírodou.

Smíchovské předpolí mostu dá prostor ke vzniku světelné zahrady, muzea městského osvětlení z rozličných světových měst, které vytvoří Kryštof Kintera. Intenzita a barva světla bude elektronicky řízena a mají imitovat barevnost tradičních sodíkových lamp.