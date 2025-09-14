Přerovská společnost PSP Engineering postaví v Uzbekistánu cementárnu za téměř 4 miliardy korun
Česká strojírenská společnost PSP Engineering postaví v Uzbekistánu novou cementárnu Jizzak Cement Plant s kapacitou milion tun ročně. Investice financovaná mezinárodním fondem dosáhne 3,8 miliardy korun. Projekt má být dokončen v roce 2028 a je největší zakázkou firmy v regionu střední Asie a Blízkého východu. ČTK to sdělil technický ředitel a člen představenstva PSP Engineering Jaroslav Koutňák.
PSP Engineering vybuduje cementárnu v Uzbekistánu formou kompletní dodávky projektu na klíč. Zakázku plánuje dokončit na začátku stavební sezony 2028. Na projektu podle Koutňáka spolupracují zahraniční firmy, strategickým partnerem je turecká společnost SanDeks. Do dodavatelského řetězce budou zapojeny i vybrané české společnosti. Projekt financuje mezinárodní investiční fond.
Po dokončení a spuštění do plného provozu pokryje nová cementárna zhruba pět procent roční produkce cementu v této středoasijské zemi. Cementárna Jizzakh Anvantage Plant je podle Koutňáka největším projektem společnosti PSP Engineering v regionu střední Asie a Blízkého východu. Firma PSP Engineering tam za posledních deset let zajistila investiční zakázky v hodnotě přes 500 milionů korun.
Z Přerova do světa
Společnost PSP Engineering, která převzala část aktivit bývalých Přerovských strojíren, se zaměřuje na dodávku strojů, zařízení, technologických linek a investičních celků pro výrobu cementu, vápna, zpracování rud, kamene, písku, uhlí a dalších materiálů pro stavební, energetický a chemický průmysl. Do konce roku 2024 dodala společnost svým obchodním partnerům více než 350 investičních projektů do 300 lokalit ve více než 90 zemích.
Jediným akcionářem přerovské firmy PSP Engineering, která zaměstnává zhruba sto lidí, je prostřednictvím firmy PSP Real Estate německá společnost Alite.