Přestavbu provede konsorcium firem Metrostav TBR, OHLA ŽS, Hochtief CZ a Elektrizace železnic Praha. Více než 83 procent financí na přestavbu získala Správa železnic z evropských fondů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Smíchovské nádraží je významné pro vlaková spojení Prahy se západem Čech. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech 20. století. Na rekonstrukci nádraží naváže výstavba dopravního terminálu pro MHD, kterou pražský magistrát plánuje vybudovat do konce roku 2030.

Modernizace stanice a výstavba terminálu má také pomoct s rozvojem Prahy 5. „Staví se zde byty pro tisíce nových obyvatel a nové kancelářské budovy. Jejich zaměstnanci budou dojíždět do tohoto místa, ale myslím si, že význam jak opravy nové železniční stanice, tak nového terminálu není jen pro Prahu 5, ale pro celou Prahu a Středočeský kraj,“ řekla starostka městské části Radka Šimková (Praha 5 Sobě).

Trojkolejný most přes Vltavu

Přestavba má podle SŽ zvýšit kapacitu stanice. Podle generálního ředitele správy Jiřího Svobody se počítá s napojením na plánovanou tříkolejnou trať ve směru na hlavní nádraží.

Most přes Nádražní ulici bude po dokončení rekonstrukce tříkolejný. Na něj bude podle představy SŽ navazovat nový tříkolejný most mezi Smíchovem a Podskalím, který má nahradit železniční most přes Vltavu. Součástí rekonstrukce nádraží je také výstavba lávky směrem k Radlické ulici za 314 milionů korun. Umožní lidem přístup na jednotlivá nástupiště a zároveň propojí stanici s novou čtvrtí vznikající na Smíchově. Nahradí lávku, která musela ustoupit bytové výstavbě.

Předání staveniště SŽ plánuje na začátek března. Během rekonstrukce bude vždy uzavřená část nástupišť, vzniknout má i jedno provizorní nástupiště.

„Rekonstrukce vytíženého nádraží Praha-Smíchov za plného provozu je sama o sobě velkým úkolem. Zvláštní pozornost budeme muset věnovat i koordinaci s dalšími investory, kteří realizují projekty v bezprostřední blízkosti nádraží. To je neobvyklá situace vyžadující pečlivé plánování a koordinaci,“ řekl generální ředitel společnosti Metrostav TBR Aleš Gothard.