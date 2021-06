Ceny nemovitostí letí nebezpečně vzhůru v mnoha zemích | E15.cz

Růstu cen nemovitostí v mnoha zemích nahrává řada okolností. Lidé, kteří si v době pandemie zvykli častěji pracovat z domu, potřebují víc prostoru než dříve a vlády jim k tomu poskytují vhodné podmínky. "Koktejl ingrediencí posílá ceny domů na nebývalou úroveň po celém světě," napsal ve své studii ekonom Bloombergu Niraj Shah.

"Přispívají k tomu rekordně nízké úrokové sazby, jedinečné fiskální stimuly, úspory z lockdownů připravené na vklady, omezený bytový fond a očekávání výrazného zotavení globální ekonomiky," vysvětlil.

S razantním růstem cen se v Evropě potýkají zejména severské země. Server Politico uvedl, že ve Švédsku výrazně rychlejším tempem zdražují domy v porovnání s byty. Společnost Valueguard, která vývoj trhu sleduje, uvádí, že za posledních dvanáct měsíců šly nahoru o 23 procent, v Malmǒ a okolí dokonce téměř o 27 procent.

"Pracuji jako realitní agent sedmnáct let a nikdy jsem neviděl tak rychlý cenový růst, jaký zažíváme v posledním roce. Je to extrémní," řekl zmíněnému webu Pär Gunnarsson, který působí ve Stockholmu. "O každý dům, který přichází na trh, je velký zájem," poznamenal. Nemovitosti jsou často prodané dřív, než se dostanou do oficiální nabídky.

Odborníci podotýkají, že pořídit si dům ve Švédsku je nyní náročné i kvůli nedostatku stavebních pozemků. Kromě globálního zdražování konstrukčních materiálů zmiňují mezi dalšími problémy také nízkou konkurenci v místních stavebním sektoru.

Situace v Británii není o mnoho lepší. Poptávku pohánějí už téměř rok trvající vládní daňové úlevy pro kupce nemovitostí do pěti set tisíc liber, ale podobně jako jinde také koronavirové úspory bohatších domácností. "Realitní trh v současnosti úplně hoří," prohlásil minulý týden podle listu The Guardian hlavní ekonom britské centrální banky Andy Haldane. Varoval, že dramatický cenový růst zřejmě zhorší propast mezi zajištěnými a mladšími generacemi.

Podle oficiálních údajů jde pořizovací hodnota nemovitostí nahoru nejrychleji za více než dekádu. Kupci se v zemi předhánějí zejména v nabídkách za prostornější domy. Na trhu je nyní daleko méně vícepokojových bytových jednotek než dřív. Boj o volné nemovitosti vede k bizarním situacím.

Zájemci dávají nabídky na domy, které si ani neprohlédli. V dubnu nocovaly desítky potenciálních zájemců před domem realitního agenta ve snaze získat jeden ze třinácti domů, mířících na prodej ve velšském Aberdare.

"Původně jsme plánovali jít do fronty o půlnoci, ale s tím, jak rostl zájem se to posouvalo na dřívější čas," řekl tehdy BBC Angharad Hamilton-Shaw, který zaujal v řadě první místo už ve tři odpoledne. "Lidé stále přicházeli v časných ranních hodinách a pak zase odcházeli, když zjistili, o jako domy mají zájem ti ve frontě. Bylo to srdcervoucí," dodal.

Experti v tuto chvíli vesměs nečekají, že ceny domů půjdou v příštích měsících dolů. Záležet však bude na mnoha zmíněných faktorech, především na chování vlád a centrálních bank a rychlosti výstavby.

Žebříček rizika realitních bublin Poměr cena/nájem Poměr cena/příjem Reálný růst cen (%) 1. Nový Zéland 211,1 166,6 13,2 2. Kanada 204,2 153,2 8,7 3. Švédsko 178,1 150,4 9,8 4. Norsko 179,2 140,9 8,6 5. Británie 152,0 131,4 7,2 6. Dánsko 147,0 135,0 9,8 7. USA 122,9 94,5 10,7 8. Belgie 153,0 138,7 5,1 9. Rakousko 118,9 143,8 6,1 10. Francie 140,2 126,0 4,9

Zdroj: Bloomberg

Pozn. Hodnoty nad 100 v prvních dvou sloupcích značí současný poměr cen k nájmu či příjmu nad dlouhodobým průměrem.

Jde o roční růst, data za první letošní čtvrtletí nebo poslední dostupný kvartál.