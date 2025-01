Recept na bytovou krizi? Polská vláda dá na bydlení pro rodiny skoro 30 miliard

Polská vláda vyčlení z rozpočtu pro rok 2025 rekordní částku na rozvoj bydlení, ze státní kasy na tento účel půjde 4,7 miliardy zlotých, oznámil náměstek ministra pro rozvoj a technologie Tomasz Lewandowski. To je v přepočtu téměř 28 miliard korun. Současně odhadl, že jen do fondu, který slouží k financování sociálního a obecního bydlení prostřednictvím dotací, je již nyní možné vyčlenit asi 2,5 miliardy zlotých.

Ministerstvo podle Lewandowského současně pracuje na nové legislativě týkající se podpory bydlení, která by měla pomoci přibližně čtyřem milionům polských rodin. A to těm, které sice finančně nedosáhnou na koupi nebo pronájem dostatečně velkého bytu, jejich příjmy jsou ale současně příliš vysoké na to, aby mohly žádat o obecní bydlení.

Právě pro tuto skupinu chtějí poslanci vládní strany Levice vytvořit Fond sociálního bydlení, který by financoval výstavbu bytů v obecním nebo družstevním vlastnictví určených k pronájmu. „Chtěli bychom, aby byl tento fond financován z příspěvků státního rozpočtu, tedy z příspěvků, které by zrcadlově odrážely nejen všechny dosavadní výdaje státu, ale také ty, které v budoucnu budou vynaloženy na různé formy podpory Poláků při nákupu nemovitostí,“ vysvětlil Lewandowski.

Pracují, ale přesto nemají na bydlení

Kromě toho probíhají práce na programu, který by samosprávám nebo bytovým družstvům usnadnil výstavbu bytových domů. Samy by musely financovat jen 15 procent ceny stavby, 20 až 30 procent nákladů má pokrýt dotace z Fondu sociální výstavby. Zbývající část by mohla jít ze stejného fondu formou dlouhodobé půjčky s jednoprocentní úrokovou sazbou. „Díky tomu bychom dokázali stavět tisíce bytů s dostupným nájmem,“ zhodnotil Lewandowski a dodal, „že právě takové byty budou určeny těm, kteří poctivě pracují, ale nemohou si dovolit bydlení kvůli cenám na trhu“.

Máme nejvyšší úrokové sazby, stěžuje si ministr

Polsko čeká na komplexní program bydlení, který by měl ministr pro rozvoj Krzysztof Paszyk představit v nejbližších týdnech. Původně vláda uvažovala o zavedení bezúročné půjčky na bydlení pro mladé, od plánu ale nakonec ustoupila a řešení chce hledat jinde. „Polsko má nejvyšší úrokovou sazbu u úvěrů na bydlení v Evropské unii, téměř dvakrát vyšší než evropský průměr, takže musíme najít cestu, která Polákům v tomto ohledu pomůže,“ komentoval situaci ministr.

Podpora chce navázat na zkušenosti z programu Bydlení pro mladé, který v Polsku běžel mezi lety 2014 a 2018. Ten byl určený mladým Polákům, kteří si chtěli koupit svůj první byt nebo postavit rodinný dům.

Vláda obdobný program spustila v červenci 2023 s názvem První byt. „Bydlení pro mladé umožnilo pořízení stovek tisíc bytů, které dodnes slouží svým uživatelům,“ připomněl ministr Paszyk s tím, že program neměl výraznější dopad na zvýšení cen nemovitostí.

Podle průzkumu společnosti Deloitte z loňského srpna potřebují Poláci ke koupi bytu o 70 metrech čtverečních téměř osm hrubých ročních mezd, Češi až o pět a půl roční mzdy více. Česko se tak loni zařadilo na nelichotivý evropský vrchol v nedostupnosti vlastního bydlení.

„Mezi nejdůležitější faktory, které mohou zlepšit nízkou dostupnost bydlení, patří výstavba nových domů a bytů, zjednodušení stavebních předpisů a povolení, dostupnost hypoték, zlepšení infrastruktury a také podpora pro developerské projekty zaměřené na dostupné bydlení,“ říká k tuzemské krizi bydlení Miroslav Linhart z Deloitte.

Polsko naopak patří mezi země s nejrychlejší bytovou výstavbou, a to společně s Irskem, Dánskem, Francií nebo s Rakouskem. Právě díky tomu v Polsku v posledním čtvrtletí loňského roku klesaly průměrné ceny nemovitostí a podobné vyhlídky jsou i na začátek toho letošního. Podle expertů za zlevnění mohou drahé hypotéky v kombinaci s relativně vysokým počtem volných bytů na trhu. Ve Varšavě jich například během posledních pěti let přibylo sto tisíc, průměrná výše hypotečních úroků se pohybuje těsně pod osmi procenty.