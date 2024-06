Na neutěšenou jižní část pražského Smíchova se začíná přesouvat stavební aktivita. Developer Sekyra Group zde zahajuje druhou etapu svého rozsáhlého projektu nové čtvrtě Smíchov City. Do několika let by zde měly vyrůst tři administrativní objekty, včetně nové centrály České spořitelny, a hotel. Na soukromý projekt za celkem 35 miliard korun naváže město a Správa železnic, které zde pracují na modernizaci železnice a výstavbě nového dopravního terminálu. Veřejné investice dosáhnou dalších patnácti miliard korun.

Developerská skupina miliardáře Luďka Sekyry má už na někdejším železničním brownfieldu téměř hotovou první rezidenční etapu nové výstavby. Na jih od bytových domů začíná druhá etapa v okolí Smíchovského nádraží, která bude nejrozsáhlejší ze všech čtyř fází projektu.

„Startuje výstavba Smíchov City Jih, jejíž dominantou se stane centrála České spořitelny, na kterou naváže soubor administrativních budov,“ popsal projekt Luděk Sekyra, podle kterého je klíčovým prvkem této části pěší korzo s obchody a kavárnami. „Symbolickým vyústěním téměř kilometrové pěší třídy Madeleine Albrightové bude nový dopravní terminál, včetně hotelu, revitalizované železniční stanice a parkovacího domu pro veřejnost. Celková investice do této fáze projektu dosáhne 30 miliard korun,“ dodal.

Rozsáhlý kampus České spořitelny se bude skládat ze čtyř budov, mezi kterými povede pěší bulvár. Součástí centrály bude i multifunkční auditorium pro 380 lidí, které se má stát novým kulturním centrem. Na auditorium naváže venkovní tribuna s pódiem pro 150 diváků, kterou developer nazývá „Španělské schody“. V rámci kampusu spořitelny vyroste také Centrum finančního vzdělávání pro studenty i seniory. Kromě toho tu bude lesní školka a včelíny.

Druhá etapa Smíchov City bude administrativní čtvrtí, součástí které bude kampus České spořitelny, kterou protne pěší třída Madeleine Albrightové.|Sekyra Group

„Ve spolupráci s představiteli občanské a kulturní sféry chceme kampus 365 dnů v roce naplňovat programem. Budeme investovat do profesionální dramaturgie – výstav, koncertů, filmových i divadelních představení, workshopů, dětských dnů a sportovních akcí, které zajistí, že kampus nebude mrtvou administrativní zónou, ale živým komunitním centrem,“ slibuje generální ředitel spořitelny Tomáš Salomon.

Kampus navrhlo rakouské architektonické studio Baumschlager Eberle Architekten spolu s kanceláří Pavel Hnilička Architects+Planners. Stavbu bude realizovat konsorcium stavebních firem pod vedením společnosti Strabag, podle které jde o největší stavbu tohoto typu v Česku za posledních několik let. Náročná bude podle stavbařů zejména snaha o co největší udržitelnost výstavby i provozu kampusu. „Budovy budou vytápěny a chlazeny prostřednictvím aktivního betonového jádra napojeného na geotermální vrty, kterých zde vybudujeme téměř 40 kilometrů. Při stavbě budeme používat také beton se sníženou uhlíkovou stopou,“ popsal za Strabag Martin Bašár.

V administrativní části Smíchov City vybuduje developer také krytou tržnici s pracovním názvem Smíchov Market, kam by mohli obyvatelé a návštěvníci zajít na nákup ovoce, zeleiny, masa nebo mořských plodů. Developer zde počítá také s doprovodným kulturním programem.

Kromě bývalé americké ministryně zahraničí a smíchovské rodačky Madeleine Albrightové, po které se bude jmenovat pěší bulvár, ponesou i další nové ulice a parky jména slavných žen. Bude se zde nacházet například park Arendtové s přírodním amfiteátrem nebo relaxační park Alice a Anny Masarykových. Ulice tu budou pojmenované také po socioložce Jiřině Šiklové, mecenášce umění Medě Mládkové nebo disidentce Růženě Vackové.

Koncem tohoto roku chce developer zahájit třetí fázi výstavby, která bude pokračováním rezidenční oblasti na severu čtvrtě. V rámci této etapy zde vyroste více než třicítka domů s osmi sty byty. Parkování by měly zajistit podzemní garáže.

Čtvrtá fáze výstavby bude přiléhat k Radlické ulici a měl by zde vzniknout veřejný prostor. Jeho součástí bude budova Radlické kulturní sportovny, kterou musí developer zachovat a která se stane středobodem budoucího náměstí. Nová čtvrť by měla být hotová v roce 2032, tedy dvanáct let od zahájení výstavby. Pracovat nebo bydlet by tu mohlo až dvanáct tisíc lidí.

Přeměna smíchovského brownfieldu má podporu pražského magistrátu, které s developerem úzce komunikuje i kvůli výstavbě dopravního terminálu nebo základní školy. „Věřím, že dopravní terminál a centrála České spořitelny budou dobře fungovat a vytvoří živé město krátkých vzdáleností, kde jsou práce, bydlení a zábava na jednom místě. A v budoucnu také třeba i rychlovlak do Mnichova,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

