Skanska přemění zpustlé nábřeží Vltavy na novou část Holešovic | E15.cz

Na starém průmyslovém brownfieldu mezi pražským nádražím Holešovice a Vltavou začala developerská část skupiny Skanska výstavbu projektu Port7. Soubor kanceláří, obchodů a dalších služeb se má stát novou částí Prahy 7. Investice jen do první fáze projektu bude činit kolem dvou miliard korun.

„Brownfield mezi řekou a nádražím bereme jako náročnou výzvu, ale s podobnými projekty máme řadu zkušeností. Do našeho portfolia přibude další udržitelná budova a uděláme vše pro to, aby vliv stavby na okolí byl co nejmenší,“ uvedl Michal Jurka, prezident Skansky pro střední Evropu. Součástí projektu Port7 bude též vybudování nové promenády podél Vltavy se sportovišti a zelení.

Projekt začíná investor největší budovou, která nabídne k pronájmu 28 000 metrů čtverečních kanceláří. Stavba bude větší než jiné holešovické centrum Visionary, jehož stavbu Skanska dokončila v roce 2018.

Výstavbu Skanska právě odstartovala, dokončení plánuje za dva roky. Projekt již zohledňuje zkušenosti z koronavirové pandemie. Objekty budou mít například špičkové vzduchové filtry nebo technologie umožňující bezkontaktní pohyb po budově. Speciálně přizpůsobené bude i členění jednotlivých kanceláří.

Skanska startuje výstavbu spekulativně, to znamená bez předem zajištěných nájemců. Banky v současnosti na takové projekty zpravidla nepůjčují. Podmiňují poskytnutí úvěru určitým objemem kanceláří pronajatých předem. Výhodou Skansky v této situaci je, že své projekty financuje vždy jen ze zdrojů koncernu.

„Spekulativní výstavba je v současné době spíše výjimka potvrzující pravidlo, na trhu vládne momentálně opatrnost a developeři i banky požadují vyšší úroveň předpronájmů. U projektů firmy Skanska je však situace odlišná. O jejich budovy je trvale velký zájem. Díky inovativnímu přístupu developera, kvalitě samotné stavby a její technické vybavenosti převyšují projekty Skansky většinu ostatních projektů na trhu,“ komentoval Matěj Baranek, specialista na kancelářský trh z poradenské společnosti Knight Frank.

Kvůli přísnějším podmínkám bankovního financování a klesající poptávce developeři novou výstavbu kanceláří omezili. V Praze se minulý rok pronajalo meziročně o 24 procent administrativních ploch méně, vyplývá z dat sdružení poradenských firem Prague Research Forum.