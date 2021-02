Pěstování rajčat u elektrárny se vyplácí, říká Vladimír Schmalz | E15.cz

Jeho investorské portfolio pandemie zasáhla především v oboru vzdělávání. V rámci skupiny Edua Group, o které vždy mluvil jako o byznysu s miliardovou budoucností, s covidem zmizela až polovina výkonnosti a příjmů. „Byl to tvrdý zásah. Ještě za leden a únor 2020 jsme měli historicky nejlepší čísla, měli jsme našlápnuto do tržeb ve vyšších stovkách milionů,” říká Vladimír Schmalz, za nímž je vedle šesti firem zaměřených na vzdělávání také osm investic do společností z IT, e-commerce a energetiky. Peníze vložil i do pěstování rajčat.

Jste investor aktivní v mnoha oborech. Jak zasáhla pandemie jednotlivé firmy vašeho portfolia?

Opravdu zasažen je sektor vzdělávání kvůli hygienickým a zdravotním opatřením ze strany vlády. Všechny ostatní fungují dobře. Někde se možná ztížila logistika nebo provozní věci, ale v principu všechny ostatní byznysy rostou nebo běží tak, jak mají.

Jakou váhu má vzdělávání v celém vašem portfoliu?

Hodnotově - valuačně deset až 15 procent. Reálně nám z vzdělávací Edua Group zmizelo 40 až 50 procent výkonnosti a příjmů.

Pod skupinou Edua koncentrujete několik jazykových škol, které nabízejí B2B i B2C kurzy. Jde o soukromé vzdělávání, co ale ukázala pandemie o tom, jak stát přistupuje ke vzdělávání obecně?

Kdybych to měl hodnotit mírou reálné podpory nebo kompenzací, které se pro vzdělávání dají uplatnit, neliší se od sektoru služeb. Vládu vzdělávání nezajímá, nepřikládá mu nějakou zásadní váhu. Žádné speciálnější kompenzační programy v sektoru vzdělávání nejsou, stát nebyl schopen dodnes žádné představit. Nadstandard poskytla vláda jen tomu, kdo dokázal nátlakově a tedy účinně křičet. Soukromé vzdělávání takto silný hlas bohužel nemá.

Vypadá to, že ho nemá ani státní vzdělávací systém. Ten sice nechce finanční kompenzace, ale s návratem do škol nikdo zjevně nepočítá a vypadá to, že stát na vzdělání rezignoval, zatímco v cizině jsou školy zavírány až jako poslední.

To ano. Když se na to podíváte ekonomicky, ve státním vzdělávání neexistuje ekonomický tlak. Samozřejmě, že profil práce učitelů se změnil, vyučovat on-line je úplně jiná disciplina, jsou pod tlakem i kvůli vyššímu zdravotnímu riziku. Je úžasné, že školy nějak fungují on-line, byť si myslím, že vzdělávací výpadek a celá situace, co trvá už rok, dlouhodobě na vzdělání našich dětí nechá velkou negativní stopu.

Prohloubí se rozdíly mezi dětmi?

To by asi bylo věštění z křišťálové koule, to nejde přesně zhodnotit. Počkejme si na relevantní analytická data ze srovnávacích testů a jiných metrik.

A bude v tom rozdíl mezi soukromým a státním školstvím?

Nemyslím si. Je pravda, že soukromá škola má už z podstaty jednodušší a rychlejší rozhodovací mechanismus, než státní. Celkově jsou ve vzdělávání nejdůležitější konkrétní lidé. Když je výborný učitel, co si umí s on-line výukou poradit, umí děti zaujmout, udržet pozornost, budovat interakci, věnovat se přípravě, je úplně jedno, zda je ze soukromé nebo státní školy. Vzdělávání je na konci dne vždy o člověku - učiteli a jeho stylu.

O vzdělávání a konsolidaci trhu jste vždy mluvil jako o miliardovém byznysu. Jak moc z něj ukrojila pandemie krom zmíněných propadů ve výkonu?

Byl to tvrdý zásah. Ještě za leden a únor 2020 jsme měli historicky nejlepší čísla. Měli jsme našlápnuto do tržeb, které mohly vypadat opravdu zajímavě.

Co to znamená zajímavě?

Mluvíme o stovkách milionů. Zatím nešlo o miliardu, ale vyšší stovky milionů ano. Když pak z toho velký kus tržeb zmizí, určitě nás bude chvilku pronásledovat, než se vrátíme na úroveň z doby před prvním lockdownem. Vládním zákazem podnikání ze dne na den byznys dostal tvrdý zásah.

Když mluvíme o polovině výkonu, tržeb, platí přímá úměra i na EBITDA, tedy že bude také poloviční?

Dopad je každopádně větší. Máte vyšší náklady na změny ve firmě, které nesete po mnohem delší dobu. Výpadek příjmů vás dožene okamžitě, ale nákladová restrukturalizace do ideálního stavu, adaptovaného na novou nižší úroveň příjmů, trvá několik měsíců. Zaplatíte to z marže, ze zisku. Přijdete o to.

Museli jste pouštět lektory?

Nejen to. V Edua nás restrukturalizace zasáhla ve všech klíčových nákladových oblastech. V běžné provozní rutině jsme museli šetřit i personálně. V našich týmech, na straně dodavatelů, všude. Spolupracovníků - externích i interních - máme méně. Na začátku celý sektor zpanikařil, a protože s touhle vládou se budoucnost všem plánuje těžko, výkonnost poklesla rychle. Během pár týdnů byla většina kontraktů zrušena, což se teď k běžnému stavu bude vracet delší dobu.

Někteří manažeři si teď trochu stýskají, jak těžké bude jednou dostat lidi zpátky z home officů do kanceláří, že změna bude částečně trvalá. Také čekáte, že jazykové kurzy zůstanou v on-line formě?

Trendově - už před začátkem pandemie - jsme směřovali k něčemu, co se nazývá blended learning. Kombinace off-line prezenčního a on-line elektronického způsobu výuky. Pandemie, následná zdravotní omezení a hygienická opatření přechod k digitálnímu vzdělání zrychlila. Až se zase opatření uvolní, myslím, že budeme pokračovat v kombinaci on-line a prezenčního vzdělávání - a budeme hledat správné modely pro konkrétní produkty. Některé můžete konzumovat komplet on-line, jinde je nutná osobní přítomnost lektora, který buduje interakci. Bude to mix. Ani základní škola už navěky nebude jen on-line nebo jen off-line. Děti se vrátí do škol, ale něco může zůstat on-line.

Mezi vašimi investicemi jsou i technologické firmy. Dokázali jste využít know-how z IT větve do výukové?

Od začátku říkám, že Edua buduji jako technologickou, digitální firmu. Investicemi do digitálních a cloudových technologií, které jsme udělali v letech 2018 až 2019, jsme se vlastně připravili na náhlý zlom, na ten absolutní střih, co přišel. Uměli jsme služby okamžitě nabídnout klientům on-line. Ale záleží i na druhé straně, zda tohle klienti považují za něco, co chtějí a mohou on-line konzumovat. I s ohledem na to, že u klientů mohou být problémy s IT připraveností.

Berete pandemii jako další příležitost k akvizicím? Na trhu jistě bude pár volných hráčů, menších, třeba v regionech, kteří to sami nemusejí zvládnout.

Z hlediska produktového portfolia jsme komplexně vybaveni. Momentálně nemáme potřebu dělat akvizici firem, co se pohybují ve vzdělávání. Spíš se budeme dívat na nové produkty, případně můžeme akvírovat týmy, které nějaké zajímavé produkty nabízejí. Paradoxně čas, který jsme pandemií dostali, nám dává prostor soustředit se na vyladění provozních procesů. Až se trh po omezení, která jednou doufám skončí a překonáme je, začne rozbíhat, budeme zase připraveni na perfektní klientský servis.

Takže zatím nevolají žádní majitelé malých jazykovek, abyste je vzal pod křídla?

Takové situace byly a jsou, ale není to naše priorita.