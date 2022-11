Investiční byty: Kam vyrazit za tučným nájmem a vysokým zhodnocením | E15.cz

Uvažujete o investičním bytě? Kde se to vyplatí?

Investice do nemovitosti patří mezi ty málo rizikové. Rostoucí ceny bytů, a naopak nízké výnosy z nájmů ale investorům v posledních letech nepřály. Nyní by ale měli zpozornět, trh s byty totiž nabídne největší příležitost pro výhodný nákup od roku 2008. Propad cen starších bytů se v některých regionech už nyní pohybuje ve dvojciferných hodnotách a realitní experti v příštím roce očekávají daleko víc. Kam se podle odborníků vyplatí investovat? A vyplatí se ještě pořád Praha?

Obchodní ředitel společnosti Home Portal Jan Vitvera by na Prahu stále sázel. Ceny bytů i nájmy v ní dlouhodobě rostou, navíc výkyvům trhu podléhají nejméně z celé republiky. Z pohledu dlouhodobé investice to je podle něj pořád číslo jedna. „Aktuálně se vyplatí být ve střehu a pomalu se připravovat na dočasný, rychlý a jednorázový skok cen dolů. Bude to totiž možná poslední možnost koupit byt v Praze pro ‚běžného člověka‘,“ nabádá ke sledování pražského trhu Vitvera.

Ačkoli pokles o desítky procent nejspíš Prahu nečeká, jakékoliv snížení ceny je po letech dvacetiprocentního růstu za rok příležitostí – realitní společnost European housing services (EHS) ho odhaduje o 2,5 procenta. Podle dat společnosti Realitymix vynese nyní pražský byt svému majiteli 3,96 procenta za rok. Prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Zdenka Klapalová by doporučila vsadit přímo na Prahu 1. Tento zdánlivě prvoplánový tip se ovšem opírá o aktuální roční výnos 3,51 procenta, který ale proti minulému roku vzrostl téměř o celý procentní bod, tedy nejvíc z celé Prahy.

Největší příležitost ovšem poskytnou severočeské regiony. Premiantem bude Ústecký kraj, kde EHS predikuje až třicetiprocentní pokles cen. S pětadvaceti procenty bude sekundovat Karlovarsko, Liberecko a také Moravskoslezský kraj. Experti ovšem doporučují držet se krajských měst, která nabízejí nejlepší výnos z celé republiky. Ústí nad Labem a Ostrava jako jediné dokonce překračují hranici pěti procent.