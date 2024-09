Kromě dotací a zvýhodněných úvěrů chce ministerstvo pro místní rozvoj vyzkoušet nový finanční nástroj, který by pomohl nastartovat výstavbu bydlení v České republice. Rezort pod vedením Ivana Bartoše připravuje založení holdingového fondu, který bude investovat do projektů dostupného bydlení. Stát do něj plánuje vložit miliardu korun z Národního plánu obnovy a nyní hledá strategického partnera ze soukromého sektoru, který by do něj vložil další miliardu. Po spuštění projektu očekávají zástupci rezortu, že by se mohli zapojit další investoři.

V českém prostředí půjde o experiment, na Slovensku ale podobný fond podle ministerstva už existuje, byť se sousedé zaměřují spíše na sociální bydlení. Půjde víceméně o nemovitostní fond, ve kterém budou mít podíl stát a soukromí investoři a který bude nakupovat bytové projekty.

„Nebude to tak, že stát bude rozhodovat o jednotlivých investicích. Je tam přísná podmínka Evropské unie, že v investičním výboru nesmí být nikdo závislý na státu, nesmí se to zpolitizovat,“ upozornil Vít Lesák z oddělení bytové politiky s tím, že fond bude muset nicméně dodržovat základní státem nastavenou strategii. Fond zastřeší společnost Národní rozvojová investiční, která spadá pod Národní rozvojovou banku. Společnost bude fungovat v dozorčí radě a dalších orgánech a vysoutěží profesionálního správce fondu, který bude řešit jednotlivé nákupy a provoz.

Stát nyní hledá spoluinvestora ze soukromého sektoru, podle ředitele odboru strategií a analýz bytové politiky Jana Schneidera jedná ministerstvo s tuzemskými bankami. Do oblasti bydlení například v posledních letech razantně vstoupila Česká spořitelna, která přes svou dceřinou společnost Dostupné bydlení České spořitelny investovala do výstavby takřka tisícovky bytů v různých developerských projektech, které mají sloužit mimo jiné potřebným profesím.

„I s ohledem na naši stávající velmi dobrou spolupráci se státem, zejména s ministerstvem pro místní rozvoj v oblasti rozvoje dostupného nájemního bydlení, jsme další spolupráci v této oblasti velmi otevření,“ potvrdil zájem spořitelny její mluvčí Filip Hrubý.

A do čeho bude fond investovat? „Bude to kombinace. Mohou to být developerské projekty, mohou to být stavby na klíč pro fond, mohou to být projekty vlastnického bydlení, které fond koupí a předělá na nájemní bydlení,“ vyjmenovává Lesák.

Fond má podle Národního plánu obnovy fungovat dvacet let a pak se uvidí. Výnos bude patrně v nižších jednotkách procent. „Nám o výnos zas tolik nejde. Je jisté, že fond neprodělá, protože ceny nemovitostí jen tak klesat nebudou. Nám jde hlavně o to, aby bylo ve fondu co nejvíce peněz, aby se dařilo navyšovat bytový fond v České republice,“ uvedl za ministerstvo Lesák. „Nečekáme, že výnos bude přesahovat tři procenta. Nicméně samotné zhodnocení toho majetku bude po dvaceti letech bezpochyby vysoké.“

Bartošův rezort by rád založil fond před koncem příštího roku, podle milníků Národního plánu obnovy má nicméně čas do poloviny roku 2026. Ke dvěma prvotním akcionářům – tedy státu a prvnímu partnerovi ze soukromé sféry – by se pak mohli přidat další investoři. Za dvě miliardy totiž fond pořídí jen asi čtyři sta bytů. Zájem má údajně třeba Evropský investiční fond spadající pod Evropskou investiční banku, která považuje oblast bydlení za klíčovou.

Ministerstvo kromě přípravy smlouvy s Národní rozvojovou investiční aktuálně řeší hlavně to, aby na to vůbec dostalo peníze. Investice do fondu je totiž jedna z několika částí Bartošova sedmimiliardového plánu na podporu výstavby bydlení, což je oblast, kde chce ministr financí Zbyněk Stanjura v rozpočtu pro příští rok škrtat. Výdaje ministerstva pro místní rozvoj by podle prvního návrhu státního rozpočtu měly v příštím roce činit 13,3 miliardy korun, což je o dvě miliardy méně lež letos. Bartoš uvedl, že bude na vládě jednat o navýšení investic do výstavby obecních nájemních bytů.