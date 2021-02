Stavba filharmonie v Praze má vyjít asi na šest miliard korun | E15.cz

Výstavba nové pražské filharmonie plánovaná na Vltavské by měla podle hrubých odhadů stát 5,3 miliardy korun, na dalších 750 milionů má vyjít příprava projektu. Část by mohl zaplatit stát. Uvedl to náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) na prezentaci první studie, kterou město k záměru nechalo zpracovat. Mezinárodní architektonickou soutěž na projekt by vedení magistrátu rádo vypsalo letos, příprava projektu má trvat čtyři a půl roku.