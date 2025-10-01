Stavební gigant ovládl českého specialistu na skleněné fasády. Opláštění dodal i na Expo
Investiční fond Arx Equity Partners po šesti letech prodal dodavatele skleněných fasád pro prémiové budovy v Česku a ve Švédsku. Firmu Wieden, která svým skleněným opláštěním osadila například Český národní pavilon na světové výstavě EXPO v Ósace, ovládla stavební firma Gemo miliardáře Jaromíra Uhýrka. Informaci e15 potvrdily obě strany transakce s tím, že ji více nechtějí komentovat.
Společnost Arx měla s firmou velké plány. V roce 2019 propojila libereckou rodinnou firmu Fenestra Wieden s čerstvě získanou divizí společnosti Skanska, která se zaměřovala na stejný byznys. Vznikl tak podnik s více než 200 zaměstnanci a s ambicí vytáhnout tržby nad jednu miliardu korun.
Arx tento úkol v roce 2021 sice splnil, od té doby se ale tržby společnosti propadly na čtvrtinu. I tak Wieden vydělala přes 20 milionů korun po zdanění a podle odhadu zdrojů e15 vyšla kupujícího na nižší stovky milionů korun.
Původně naplněná zakázková kniha firmy postupem času značně prořídla. Důvodů bylo více. Pandemie, energetická krize a vysoká základní úroková míra způsobily, že zájem o nové kanceláře značně ochladl. Ještě v roce 2019 bylo v Praze rozestavěných více než 300 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, letos je to podle statistik Prague Research Forum o sto tisíc metrů čtverečních méně.
Firmu zasáhl pokles trhu
„Výstavba nových komerčních budov je skutečně slabá a na dodavatele specializované na kancelářskou výstavbu to jistě dopadá,“ potvrzuje šéfka české pobočky poradenské společnosti Knight Frank.
Společnost Wieden, která vyrábí v Liberci a Horních Počernicích, však v poslední době začala pracovat na několika významných projektech a podle informací e15 vyhlíží zvrat. Kromě zakázky pro národní pavilon realizuje skleněné fasády také pro areál Smíchov City South a komplex Lihovar Smíchov.
Díky velkému týmu projektantů může nabídnout i designové opláštění, které se pojí s vyšší přidanou hodnotou. V minulosti dodala fasádu například pro výraznou kancelářskou budovu Harfa Office Park nebo několik ikonických budov ve Švédsku, včetně výškové budovy v Göteborgu.
Holding Gemo firmu Wieden ovládne z 51 procent. Zbytek podílů budou držet jeho tři vrcholoví manažeři Miloslav Bouda, Jana Složilová a Ondřej Foukal.
Generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška symbolicky vyvěsil na českém pavilonu ukrajinskou vlajku |
Skupina Gemo patří do desítky největších stavebních firem s českými vlastníky. V oboru pozemního stavitelství, tedy v segmentu, který se zaměřuje na výstavbu budov, by si v pomyslném žebříčku ještě polepšila. Nyní staví například multifunkční Horáckou arénu v Jihlavě nebo koleje pro Ostravskou univerzitu. V poslední době však musí hájit reputaci kvůli motolské kauze. Jakoukoli spojitost s ní však odmítá.
Majoritního majitele skupiny Jaromíra Uhýrka zařadil zářijový magazín e15 do stovky nejbohatších Čechů. S odhadovaným jměním 13 miliard korun mu patří 53. až 59. příčka.
Investiční společnost Arx se dostala do širšího povědomí zejména díky úspěšné investici do strojíren TES Vsetín nebo do poradenské firmy Fincentrum. Řídicími partnery jsou Michal Aron, finančník kanadského původu Brian Wardrop a Tomáš Lánský.