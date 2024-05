„Zadavatel v tomto případě zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez jakékoliv soutěže o zakázku, aniž by pro použití tohoto postupu byly splněny zákonné požadavky,“ uvedl ÚOHS. Poukázal také na to, že naléhavé okolnosti, kterými ministerstvo pod vedením Ivana Bartoše (Piráti) argumentovalo, si ministerstvo způsobilo samo. Konkrétně tím, že v předchozím otevřeném řízení na digitalizaci postupovalo v rozporu se zákonem a ÚOHS toto řízení zrušil.

Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo veřejnou zakázku na softwarové prostředí pro sdílení informací a dat v listopadu loňského roku bez uveřejnění. Argumentovalo tím, že jinak nestihne spustit digitální stavební řízení v souladu s novým stavebním zákonem. Ten má začít platit 1. července.

„Zadavatel mohl a měl předpokládat nesoulad svých postupů v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku digitalizace stavebního řízení se zákonem a do časové tísně se tak dostal svým předchozím postupem,“ napsal ÚOHS v odůvodnění svého rozhodnutí.

Platnost stavebního zákona byla oddálena už dvakrát, přičemž původně měl být systém funkční v létě minulého roku. Důvodem bylo to, že ÚOHS několikrát zrušil zakázku na jeho zřízení kvůli netransparentnosti soutěže.

ÚOHS se zabývá i další zakázkou

Ministerstvo v březnu oznámilo, že vybralo dodavatele národního geoportálu územního plánování (NGÚP), který je také součástí nového stavebního zákona. Ministerstvo uvedlo, že bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek on-line a omezí byrokracii.

Za zhruba 151 milionů korun zajistí systém NGÚP společně s hardwarem společnost Sevitech CZ. Aby se MMR vyhnulo prodlevě kvůli možnému prověřování zakázky antimonopolním úřadem, zadalo ji firmě přímo prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, tedy stejně jako listopadovou zakázku pro InQool. Také touto zakázkou se zabývá ÚOHS, zatím ale nerozhodl.

Celková částka, kterou ministerstvo vyčlenilo na digitalizaci stavebního řízení, by v horizontu dvou až tří let měla po započtení výdajů na hardwarové vybavení činit 650 milionů korun. Jde přibližně o třetinu částky, za kterou měla původně projekt realizovat Bartošova předchůdkyně Klára Dostálová (ANO). Současnou podobu digitalizace kritizují některé subjekty a odborníci, kteří si nejsou jistí, zda se ji úřadu povede zavést v plánovaný termín.

Pro odsun startu je prezident Pavel i ANO

Prezident Petr Pavel po jednání se starosty na Pardubicku ve středu řekl, že by byl pro odklad spuštění digitalizace stavebního řízení. Mohlo by to podle něj občany i firmy ušetřit nepříjemností. Starostové mají z nástupu digitalizované podoby stavebního řízení obavy kvůli nedostatečné připravenosti úředníků i vybavení. Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Bartoše se ale dolaďují poslední detaily a odklad by přinesl více škody než užitku. Jeho úřad představí systém na začátku června úředníkům, zveřejňuje instruktážní videa a chystá školení.

Také hnutí ANO dnes vyzvalo vládu k odsunutí startu digitalizace stavebního řízení alespoň do konce roku, aby se úředníci na stavebních úřadech mohli připravit.