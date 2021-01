Stavebnictví v Německu nečekaně zrychlilo. Pomohla masivní výstavba bytů | E15.cz

Pandemie koronaviru způsobila pokles ekonomického výkonu v Německu skoro ve všech odvětvích. Jednou z mála výjimek je stavebnictví. Čísla německého statistického úřadu za prvních jedenáct měsíců loňského roku potvrzují meziroční růst ve stavebnictví o 3,9 procenta. Odborníci to považují za paradoxní, ale i nadějné, protože růst ve stavebnictví je považován za potvrzení růstových tendencí.

Právě dobrá čísla stavebnictví jsou podle ekonomů hlavním důvodem, proč německé hospodářství v roce 2020 kleslo jen o pět procent. Však také stavebnictví v Německu vykazuje obrat přes 290 miliard eur ročně a pracuje v něm až dva a půl milionů lidí.

Dobrá čísla německého stavebnictví v loňském jinak velmi krizovém roce táhla výstavba bytů. Jenom v listopadu úřady vykazovaly více než 32 tisíc povolení výstavby nových bytových jednotek, což je meziroční růst o silných devět procent. Realizace vícegeneračních rodinných domů vyskočila dokonce o více než čtvrtinu, do stavby klasického rodinného bydlení se jenom v listopadu covidového roku 2020 pustilo o osmnáct procent více lidí než v roce 2019. Nejvíce investic se kumulovalo na severu Německa, v Hamburku a okolí, kde statistiky zachycují rozběh výstavby deseti tisíc nových bytů.

Letošní stavební výhledy už nejsou tak optimistické. „Počítáme s tím, že koronakrize zasáhne stavebnictví se zpožděním,“ varoval před horším letošním rokem Robert Momberg, šéf svazu stavebního průmyslu Východ. Momberg i další lidé z branže očekávají, že k největšímu poklesu stavebních investic dojde letos ve východním Německu, v Berlíně a v Hamburku.

loňského roku podobně překvapivý jako dění ve stavebnictví. Ceny nemovitostí, především ceny bytů, dále rostly, v první polovině roku 2020 to bylo v průměru o více než šest procent, ceny klesaly jen u obchodů ve městech, což je vzhledem k dlouhým uzávěrám pochopitelné. Zdražování nemovitostí a zejména bytů je překvapivý i proto, že rok 2019, s nímž se srovnává, byl v historii Německa co do cen nemovitostí rekordní.

Odborníci na trh nemovitostí si všimli, že koronakrize posílila dlouhodobé trendy v chování obyvatel. „Od začátku koronakrize se posilují efekty, které začaly už předtím: ceny v centrech měst stagnují, zatímco ceny v blízkém okolí měst rostou,“ tvrdí například analýza Marion Peyinghausové ze společnosti CC PMRE, která zkoumá konkurenci na trhu s nemovitostmi. Hlavní důvody jsou dva: větší podíl práce z domova a lepší životní prostředí mimo městská centra.