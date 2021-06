Třešňákovu investici do chorvatského Hiltonu financuje J&T Banka | E15.cz

Na investici teplického realitního podnikatele Jaroslava Třešňáka do stavby hotelu Hilton v chorvatské Rijece se podílí J&T Banka. „Finančním partnerem projektu je J&T Banka, výše cizích zdrojů je na úrovni padesáti procent investice,“ uvádí Radka Metz z Třešňákovy JTH Group.

Investice dosáhla podle serveru Croatia Week 105 milionů eur, téměř 2,7 miliardy korun. Developerem projektu Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, který byl dokončen před letošní turistickou sezonou, byla chorvatská společnost JTH Costabella, v níž je Třešňák společníkem.

Samotná JTH Group se investice neúčastnila. „Je to osobní investice rodiny pana Třešňáka, majitele skupiny JTH,“ říká Metz. Rodina tak musela dát dohromady přes miliardu korun. Podle informací deníku E15 Třešňák financoval výstavbu i z prostředků, které získal prodejem realit v Česku.

Během nedávného dokončení stavby byl mezi hosty i chorvatský prezident Zoran Milanovič. „Přeji vám úspěšný byznys,“ citoval Croatia Week Milanoviče, který by byl rád, kdyby lidé do hotelu přijížděli odpočívat a utrácet, což by Třešňákovi umožnilo další investice.

Partnerem hotelu se v roce 2019 stala globální hotelová síť Hilton, nájemce hotelu. Resort leží mezi Rijekou a Opatijí a hotel, který zaměstná okolo tří set lidí, je největší investicí do turistického ruchu v Rijece a jednou z největších v regionu. „I ve velmi nepříznivé době pandemie se podařilo minimalizovat zpoždění a stavebně vše dokončit podle představ,“ dodává Metz.

Od nastávající turistické skupiny si hotel hodně slibuje. „V případě pokračujícího příznivého pandemického vývoje v regionu očekáváme výbornou sezonu. Registrujeme velký zájem o destinace v Evropě dostupné individuální dopravou a jsme přesvědčení, že právě toho náš resort využije,“ zdůrazňuje Metz.

V hotelu je 132 pokojů s výhledem na moře a 62 vil a apartmánů. Podle dřívějších informací má komplex nabídnout pět set lůžek. Má mít šest restaurací a barů plus spa a health klub o rozloze 3700 metrů čtverečních. Ke komplexu patří soukromá pláž a venkovní prostory pro pořádání akcí.

Třešňák není jediným českým investorem, který se angažuje v chorvatském turistickém průmyslu. Investovala do něj zejména skupina CPI Property Group realitního magnáta Radovana Vítka nebo například miliardář František Studénka, který vlastní akvapark Aquacolors asi dva kilometry od městečka Poreč na chorvatské Istrii. Studénka úspěšně provozuje několik zinkoven.