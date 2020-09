Uzavřené městské lázně v Chomutově se za čtvrt miliardy změní na společenské centrum | E15.cz

Projekt rekonstrukce městských lázní je odhadován na 264 milionů korun, jedná se odhad investic spojených s revitalizací prostor, vytvoření infrastruktury a terénními úpravami. Cílem je především vytvořit moderní fúzi mezi sportem a kulturou vytvořením společenského místa, jež bude vhodné k setkávání, podporovat vzdělávání i komunikaci obyvatelstva.

"Po městě je roztříštěno mnoho funkcí a tato decentralizace není úplně chtěná. Zůstáváme na základu lázní s rozšířením konceptu, který nabízí relaxování, kulturu i sport. Jedná se o multifunkční zařízení, které by mělo vrátit život do centra a propojit všechny věkové kategorie," uvedl Žák.

Studie architektonického studia Vrtiška-Žák počítá se zachováním nosného skeletu budovy a původní bazénové plochy. Naopak navrhuje zbourat přední administrativní budovu a místo ní vytvořit volný vstup do budovy. Objekt by dostal zcela nový plášť, který by byl transparentní a propouštěl by do budovy denní světlo.

Uvnitř objektu by vznikly sportovní sály například pro taneční školu, tělocvična nebo wellness centrum. Z hlavní bazénové plochy architekti navrhují vytvořit koncertní sál pro 300 návštěvníků a prostor pro městskou knihovnu. Zachovaly by se bazénové prvky jako například skokanské můstky.

Podle náměstka Dindy je na řadě studie proveditelnosti. Její součástí bude i diskuse s případnými provozovateli a jednání se zastupiteli. Vedení města má na studii připravené dva miliony korun. Následovat by mohlo ještě letos na podzim vyhlášení architektonické soutěže a její vyhodnocení ve druhé polovině příštího roku, uvedl Dinda. Na financování revitalizace lázní by radnice chtěla využít dotace.

Městské lázně s padesátimetrovým bazénem přestaly veřejnosti sloužit v roce 2012. Od té doby se objevila řada nápadů, jak obří stavbu využít. Jedním z návrhů bylo i objekt zbourat. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což bylo jedním z faktorů pro rozhodnutí o zachování objektu.

Někteří občané Chomutova si ale stále přejí zachovat v lázních původní bazén. Dokládá to anketa, které se zúčastnilo během července a srpna 1239 lidí. Pro obnovu bazénu hlasovalo nejvíce lidí. Podle radnice ale město nemá dost peněz na provoz dvou městských bazénů.

Lázně otevřel Chomutov veřejnosti 1. října 1980. Byl to tehdy jeden z nejmodernějších plaveckých areálů na severu Čech. Stavba lázní byla tehdy velmi nákladná, stála 90 milionů korun. Lázně pak fungovaly pouze 32 let a poté se po havárii hlavního filtru provoz ukončil. Nahradil je akvapark v areálu bývalých kasáren na Zadních Vinohradech.