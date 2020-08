Krajské volby: kraje tíží špatné silnice a pomalá výstavba | E15.cz

Za dvacet let, co lidé v Česku hlasují v krajských volbách, se kvalita regionálních silnic druhé a třetí třídy příliš nezlepšila. Hejtmani hovoří o dědictví z minulosti, které jim stát po vzniku územních samosprávných celků předal s obrovským vnitřním dluhem v řádu desítek miliard korun. Dodnes se musejí o peníze každoročně doprošovat vlády.

Děravé a záplatované komunikace mají hlavně Středočeský a Olomoucký kraj a také Vysočina. Ničí je přetížené nákladní vozy včetně těch, které svážejí dřevo vytěžené po kůrovcové kalamitě. Ve špatném stavu jsou i mosty.

Zástupci hnutí ANO jsou sedmým rokem v čele ministerstva dopravy. Zůstává za nimi nepříliš rozvinutá dálniční síť, která pouze na severu a západu zajišťuje propojení s Německem. Dál chybí možnost rychle odjet ze Středočeského kraje do Karlových Varů, Chomutova nebo do Českých Budějovic a také do Rakouska a Polska.

Právě dostatek peněz na opravy silnic, rychlejší tempo výstavby dálnic a modernizace železničních koridorů z Prahy do Brna, na Královéhradecku či směrem na Mnichov jsou i letos mezi hlavními tématy předvolební kampaně.

Větší podíl z výběru daní

Představitelé krajů uvádějí, že na opravy silnic, které spravují, by stačilo pět až deset miliard korun ročně s pravidelnou valorizací. Peníze by regiony mohly získat z většího podílu na výběru silniční daně a daně z pohonných hmot, respektive z minerálních olejů.

„Tyto prostředky by dlouhodobě sloužily na zvyšování kvality silniční sítě. Finance, které dnes můžeme uvolnit do silniční dopravy, stačí jen na nejnutnější údržbu povrchů silnic,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Plzeňského kraje Pavel Čížek (STANPatr).

I tento rok se kraje o udělení a výši příspěvku dozvídají prakticky až o letních prázdninách. Mají tak málo času na přípravu výběrových řízení.

„Důležitá část stavební sezóny už je za námi. Systematické řešení by představovalo legislativní zakotvení podílu krajů na výnosech z daní,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Petr Holeček s tím, že změna by umožnila efektivněji plánovat jednotlivé opravy.

Se snahou upravit zákon kraje zatím narážejí. Úspěch neměly ani letos, přestože kabinet Andreje Babiše (ANO) má systémovou změnu financování oprav krajských komunikací v programovém prohlášení. Jednání o předloze Libereckého, Pardubického a Zlínského kraje Poslanecká sněmovna přerušila.

Ministryně financí a pro místní rozvoj Alena Schillerová a Klára Dostálová (obě za ANO) navíc prosadily odmítnutí senátního návrhu, aby kraje dostaly od státu jednorázový příspěvek 500 korun na obyvatele. Podobně jako obce ho požadovaly jako náhradu za výpadek daňových příjmů způsobený jarními zákazy a omezeními vlády.

Spojení mezi městy chybí

Rozbité komunikace nejsou jediný nedostatek dopravní sítě regionů. Navzdory opakovaným stížnostem stále nejsou propojeny moderními silnicemi některá velká města. Lidem to mimo jiné ztěžuje dojíždění do zaměstnání.

„V dopravní infrastruktuře Libereckého kraje je největším problémem absence kapacitního propojení silnic I. třídy mezi krajskými městy Ústí nad Labem a Hradec Králové. Chybí i rychlé a přímé železniční spojení na Prahu,“ řekl mluvčí libereckého hejtmana Filip Trdla.

Podobná situace je na jihu Čech a Moravy, jejichž obyvatelé si už řadu let stěžují na dopravní zácpy při cestách jak do Prahy a Brna, tak do Rakouska.

„Největším nedostatkem je nedokončená páteřní infrastruktura v podobě D43 a dálnice na Vídeň D52. Chybí i vysokorychlostní vlakové propojení Brna s Prahou a celkové řešení brněnského železničního uzlu, který už je na hraně kapacity,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Holeček.

Plzeňský kraj považuje za nejdůležitější kvalitní železniční spojení Plzně s Prahou a s Mnichovem. „Jde zejména o zdvojkolejnění a elektrifikaci celé trati z Plzeně do Domažlic a ke státní hranici. Tyto stavby mají pro celý kraj obrovský rozvojový potenciál ve všech oblastech výroby, služeb, zaměstnanosti,“ uvedl náměstek plzeňského hejtmana Čížek.

Se zastaralými železnicemi se potýká i východ Česka. „Zdvojkolejnění trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a její modernizace na rychlost 160 kilometrů v hodině se zastavilo na hranici krajů,“ konstatovala mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Adamcová s tím, že ještě horší je situace mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové a Chocní, kde Správa železnic kvůli nedostatku peněz stavební práce ještě ani nezahájila.

„Za posledních deset let došlo v železniční dopravě pouze k lokálním nárůstům maximálních traťových rychlostí. Aktuálně spatřujeme problémy také v zastaralém železničním vozovém parku,“ dodala Adamcová.

Mosty v havarijním stavu

Ministři dopravy dosazení hnutím ANO nezlepšili ani stav silničních a dálničních mostů. Plyne to ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu zveřejněných tento měsíc. Auditoři se zaměřili na období 2014 až 2019, v němž stát investoval do mostů téměř deset miliard korun. Úředníci se však nezajímali o to, zda byly postaveny či opraveny kvalitně.

„Ministerstvo dopravy ani Ředitelství silnic a dálnic nemají v této oblasti stanoveny žádné konkrétní cíle ani systematicky nesledují a nevyhodnocují úroveň výstavby a péče o mosty,“ píše se ve zprávě kontrolorů.

Kromě ministerstva se NKÚ opřel i do ŘSD. „Neprovádělo řádnou údržbu a včasné opravy většiny z kontrolovaných mostů. Dlouhodobě neřešilo závady a odkládalo provedení doporučených opatření. Důsledkem bylo postupné zhoršování stavu mostů, zejména poškozování jejich konstrukcí zatékající vodou, a to až do té míry, že některé mosty už nebylo možné opravit a musely se nákladně rekonstruovat, popřípadě strhnout a postavit znovu,” uvedli auditoři s tím, že ve špatném stavu jsou i některé mosty na modernizovaných úsecích dálníce D1.

„Prověříme všechny silniční a železniční mosty. Chystáme historicky největší kontrolu více jak dvaceti tisíc mostních konstrukcí, zapojíme kraje i obce. Do jejich oprav a rekonstrukcí alokujeme mimořádné zdroje, zapojujeme nejlepší experty,” reagoval šéf rezortu dopravy Karel Havlíček (ANO), který má na starosti i ministerstvo průmyslu a obchodu.