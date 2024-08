Primátorka Markéta Vaňková a předseda představenstva Brněnských komunikací David Grund (oba ODS) ve středu podepsali smlouvu se zhotovitelem, který v Brně postaví Janáčkovo kulturní centrum. Práce za 2,3 miliardy korun bez daně má na starost konsorcium OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction. Zahájí je v nejbližších dnech, hotovo má být do tří let. Budova poslouží jako koncertní sál pro Filharmonii Brno. Příprava stavby se táhne mnoho let, letos zahájení zpozdilo správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).