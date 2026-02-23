V Košířích vznikne V2 Rezidence. Developer sází na hotové interiéry z pera architekta
- Košíře se mění v ucelenou městskou čtvrť: RS Group tu vybudovala stovky bytů, seniorcentrum, hotel i kanceláře a chystá už devátý projekt.
- Nová V2 Rezidence na Vrchlického ulici nabídne 57 bytů, parkování i úpravu veřejného prostoru před domem.
- Část bytů půjde koupit plně vybavená, připravená k okamžitému nastěhování či pronájmu.
Košíře už dávno nejsou jen klidnou rezidenční čtvrtí na okraji centra. Během několika let tu soukromý investor vybudoval téměř 320 bytů, seniorcentrum se 118 lůžky, hotel pro 115 hostů i vlastní administrativní budovu. A nyní připravuje už devátý projekt, který kromě nových bytů přináší i jiný způsob jejich prodeje. Část jednotek nabídne ve variantě plně vybaveného bydlení připraveného k okamžitému nastěhování nebo pronájmu.
Za proměnou stojí investiční skupina RS Group. Český soukromý investor, který dlouhodobě rozvíjí Prahu 5 a postupně zde vybudoval ucelený soubor projektů, které propojují bydlení, práci, služby i péči.
Skupina RS Group přitom působí napříč Českou republikou, kde staví rezidenční projekty i specializovaná zařízení pro seniory. Košíře však představují jednu z lokalit, kde se jednotlivé projekty přirozeně doplňují a kde buduje silnější dlouhodobou přítomnost.
„Praha 5 je pro nás přirozeným útočištěm i pracovním zázemím. Sídlíme tu, jsme tu každý den a naše projekty máme doslova na dosah. I proto k nim přistupujeme dlouhodobě a s důrazem na to, aby dávaly smysl i v širších souvislostech, od rezidenčního bydlení přes hospitality až po péči o seniory,“ říká Robert Sekera, zakladatel investiční skupiny RS Group.
O projektu V2 Rezidence
Nový projekt skupiny, V2 Rezidence, vznikne ve Vrchlického ulici a nabídne 57 bytů o dispozicích 1+kk až 3+kk. Součástí bude 36 podzemních parkovacích stání i revitalizace veřejného prostoru před budovou, kde vznikne nová zelená plocha. Projekt zároveň nabídne možnost zakoupení bytů ve variantě kompletního interiérového řešení připraveného architektem, a to za cenu výrazně nižší, než je běžné individuální zařizování.
Košíře tak nejsou jen místem další výstavby. Postupně se mění v plnohodnotnou městskou čtvrť, kde na sebe jednotlivé projekty navazují a vytvářejí přirozený celek. Proměna není náhodná, ale výsledkem dlouhodobé strategie a koncentrace investic, které dávají lokalitě jasný směr.