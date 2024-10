V Saúdské Arábii probíhá výstavba projektu, který svým rozsahem nemá obdoby. Projekt New Murabba, jehož hlavním prvkem je gigantická budova Mukaab, se stane nejen architektonickým skvostem, ale také jedním z největších stavebních děl na světě. Ambiciózní projekt se nachází v hlavním městě Rijádu a již od svého počátku vzbuzuje pozornost nejen odborné veřejnosti, ale i fanoušků moderní architektury.

Mukaab, což v arabštině znamená „kostka“, bude mít na výšku i na šířku 400 metrů, což z něj činí jednu z největších (nikoli ale nejvyšších) staveb světa. Pro lepší představu: do této gigantické budovy by se vešlo až 20 budov o velikosti Empire State Building.

Impozantní rozměry

Kromě toho, že Mukaab bude impozantní svými rozměry, nabídne také unikátní vnitřní prostory, ve kterých nebude chybět například spirálová věž, nákupní centra, kulturní a turistické atrakce a inovativní holografické systémy, které návštěvníky přenesou do „jiných světů“.

Projekt New Murabba se rozprostírá na ploše 19 kilometrů čtverečních a má být podle plánu dokončen do roku 2030. Jeho součástí nebude pouze Mukaab, ale také přes 100 tisíc bytů, komerční prostory o rozloze téměř jednoho milionu čtverečních metrů a rozsáhlé kulturní zázemí. Celý projekt je součástí saúdskoarabské strategie Vision 2030, jejímž cílem je diverzifikovat ekonomiku země a vytvořit z Rijádu globální centrum inovací, kultury a turistického ruchu.

Aktuálním úspěchem je skutečnost, že se podařilo vykopat více než deset milionů kubických metrů zeminy, což představuje ohromující množství materiálu. Práce na Mukaabu zahrnují každodenní nasazení 250 bagrů a více než 400 kusů další těžké techniky.

Na stavbě se každý den pohybuje zhruba 900 dělníků, což svědčí o obrovském rozsahu, ve kterém se na tomto projektu pracuje. Navíc se zde klade velký důraz na bezpečnost a udržitelnost – dosud byly zaznamenány více než 3 miliony hodin práce bez úrazů a vážných incidentů.

Saúdská Arábie chce lákat turisty

Projekt také klade důraz na udržitelnost a zlepšení místní infrastruktury. V rámci snahy o minimalizaci dopravní zátěže je v plánu výstavba dočasného mostu, který spojí staveniště a výrazně sníží počet nákladních vozidel, která by jinak musela využívat veřejné komunikace. Tento most by měl eliminovat 800 tisíc jízd realizovaných jen při odvozu zeminy, čímž přispěje ke zlepšení dopravní situace v okolí stavby.

Vzhled Mukaabu je inspirován tradičním architektonickým stylem Najdi (viz Wikipedie), který kombinuje moderní a historické prvky. Exteriér budovy bude zdoben složitými trojúhelníkovými vzory, což ji odliší od ostatních staveb. Uvnitř se pak návštěvníci mohou těšit na atraktivní holografická zobrazení podmořských i vesmírných krajin, která jim doslova nabídnou bránu do jiného světa.

Ačkoli je Mukaab především gigantickou stavbou, jeho význam přesahuje pouhou architekturu. Dokončení bude pro Saúdskou Arábii symbolem nové éry, ve které se snaží proměnit svou ekonomiku a stát se na světové scéně kulturním i technologickým lídrem. Rijád tak získá zcela novou dominantu, která bude přitahovat turisty z celého světa a má se stát jedním z nejvyhledávanějších míst v oblasti Blízkého východu.

Projekt, financovaný saúdskoarabským Fondem veřejných investic, je jen jedním z několika megalomanských projektů. Kromě New Murabba se pracuje například na projektu Neom – futuristickém městě, které bude domovem technologií budoucnosti, včetně létajících aut a autonomních robotů. Saúdská Arábie tak chce ukázat, že je připravena na budoucnost a že se nehodlá spoléhat pouze na ropu jako na hlavní zdroj svého bohatství.