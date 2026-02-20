Vítek a J&T sjednotili pozemky v Bubnech. Od Lordshipu vykoupili klíčové území pro novou čtvrť
- Společný podnik Radovana Vítka (CPIPG) a finanční skupiny J&T ovládl strategické pozemky po developerovi Lordship, čímž sjednotil klíčovou část největšího pražského brownfieldu.
- Akvizice definitivně pohřbila dekádu staré plány na výstavbu monstrózního obchodního komplexu; místo něj v lokalitě vznikne moderní čtvrť s byty a kancelářemi.
- Spojení miliardáře Vítka s J&T v Praze potvrzuje jejich chuť k velkým domácím investicím v době, kdy se CPIPG na evropském trhu spíše zbavovala zbytných aktiv.
Pražské Holešovice čeká zásadní proměna. Miliardář Radovan Vítek a jeho skupina CPIPG ve spolupráci s finanční skupinou J&T definitivně ovládli strategické území v oblasti Bubny-Zátory. Výkupem podílů od developera Lordship končí dekádu trvající plány na výstavbu monstrózního obchodního centra. Místo něj zde vznikne moderní městská čtvrť. Píší o tom Hospodářské noviny.
Konec patové situace
Dlouhé roky rozdělené vlastnictví pozemků brzdilo rozvoj jednoho z nejcennějších pražských brownfieldů. Nyní je jasno: Radovan Vítek a J&T (reprezentovaná Dušanem Palcrem) se dohodli na odkoupení podílů od společnosti Lordship. Tímto krokem získávají plnou kontrolu nad územím, kde měl původně vyrůst ambiciózní projekt nákupního komplexu Argit.
Roztříštěná držba pozemků byla hlavní překážkou pro jednotný rozvoj území mezi Letnou a Holešovicemi. Nová majetková struktura dává zelenou koordinovanému postupu, který je v souladu s aktuální územní studií hlavního města.
Strategické partnerství s J&T
Zajímavým aspektem transakce je posílení role J&T. Zatímco v uplynulých měsících se skupina CPIPG soustředila spíše na prodej aktiv v zahraničí, aby snížila své zadlužení, na domácím trhu volí ofenzivní strategii. Spojení s J&T dává projektu finanční stabilitu a silnou vyjednávací pozici vůči městu i budoucím investorům.
Změna majitele znamená i definitivní odklon od konceptu uzavřeného shopping mallu. Budoucí podoba území se bude držet vize moderní čtvrti krátkých vzdáleností.