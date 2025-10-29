CPI Radovana Vítka pokračuje v rozprodejích, tentokrát ve Varšavě
Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka prodala kancelářskou budovu Moniuszki 1A v centru Varšavy belgické společnosti BPI Real Estate Poland a nejmenovanému investičnímu partnerovi. Transakce zapadá do širší strategie skupiny, která po nákladném převzetí rakouských firem S Immo a Immofinanz snižuje zadlužení. Jen letos už CPI prodala majetek za více než 650 milionů eur. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy.
Kancelářská budova má podle serveru 20 pater a téměř 10 tisíc metrů čtverečních. Kompletně byla renovována v roce 2015. Nachází se v centru Varšavy a většina kancelářské plochy je nyní pronajata. Dlouhodobým plánem BPI je ale přestavět budovu na bydlení.
Nákup uskutečnila BPI společně s investičním partnerem, který se podílí například i na developmentu Chmielna Duo ve Varšavě. Skupina BPI Real Estate, kam patří i polská odnož, působí na realitních trzích v Belgii, Polsku a Lucembursku. Realitní skupina je součástí belgické průmyslové skupiny CFE, která byla založena v roce 1880.
Důvodem, proč CPI rozprodává nemovitostí, je podle Seznamu nákladné převzetí rakouských společností S Immo a Immofinanz v roce 2022. Za obě firmy dala skupina 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun), přičemž 2,7 miliardy eur (65,7 miliardy korun) financovala překlenovacím úvěrem. Kvůli růstu inflace ale vzrostly náklady na půjčky, protože centrální banky zvýšily úrokové sazby, aby cenový růst ztlumily. Zdražení peněz se zároveň promítlo do nižších cen komerčních realit, píše server.
Prodej majetku za téměř 16 miliard
Podle zářijové prezentace pro investory prodala CPI za letošní první pololetí majetek za zhruba 650 milionů eur (15,8 miliardy korun), další transakce za přibližně 250 milionů eur (6,1 miliardy korun) byly podepsány, ale nebyly uzavřeny. Prodeje za více než 280 milionů eur (6,8 miliardy korun) jsou pak v pokročilém stadiu jednání.
Letos již skupina prodala například hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě nebo například developerský projekt v Londýně. Seznam Zprávy ale také začátkem října napsaly, že CPI Property Group koupila v Polsku zpět 49procentní podíl v nemovitostech, které loni v červenci prodala firmě Sona Asset Management za 250 milionů eur (podle tehdejšího kurzu přes 6,3 miliardy korun). Na financování zpětného odkupu vydala skupina hybridní dluhopisy v hodnotě 300 milionů liber (asi 8,4 miliardy korun).
O CPIPG a Radovanu Vítkovi
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a jinde ve střední a východní Evropě. Sídlo má v Lucembursku, s jejími akciemi se obchoduje na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Skupina vlastní také luxusní nemovitosti, například pražský obchodně-administrativní komplex Quadrio, kde zároveň sídlí. Z obchodních a administrativních komplexů jí patří například budovy Bubenská, Zlatý Anděl, Centrum Fénix, plzeňská Olympia nebo liberecká Nisa.
Vítek, jenž patří k miliardářům, kteří si přísně střeží soukromí, má za sebou také svůj druhý rozvod. Vypořádání majetku proběhlo ve Velké Británii, kde podnikatel se svou dnes už bývalou chotí dlouho žil. V Česku společně rozvíjeli koňské závodiště Chuchle Arena Praha.
Čtyřipadesátiletý podnikatel loni přesunul svůj podíl na akciích CPIPG do svěřenského fondu Vitek Family Trust, který byl primárně založen ve prospěch tří nejmladších dětí, tedy dvou dcer a syna, které má Vítek se svou druhou ženou. Byznysově nejaktivnější je jeho nejstarší syn Radovan Patrick Vítek, který se podílel i na ovládnutí zmíněné rakouské firmy Immofinanz.