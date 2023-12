„Povolování stavebních záměrů v Brně bude jednodušší,“ míní Bořecký. Vedení města nyní zvažuje, kde by nový úřad mohl být. Jednou z možností je budova bývalé pošty v Orlí ulici. „Obě strany tomu jsou nakloněny. Bylo by to samozřejmě dál pro obyvatele okrajových městských částí, ale poloha je strategická i s ohledem na další budovy magistrátu. Lidé budou mít všechny dotčené orgány po ruce. Navíc se předpokládá, že s digitalizací budou projektovou dokumentaci podávat přes portál stavebníka,“ doplnil.

Pro návrh hlasovalo 37 zastupitelů, proti sedm. Mezi nimi byl starosta Starého Lískovce Vladan Krásný (ODS), starostka Králova Pole Andrea Pazderová (ODS) nebo starosta Tuřan Radomír Vondra (STAN). „Projednáváme tak zásadní materiál, přitom je řada nejasností a otázek. Jako starostové jsme požadovali finanční analýzu, ale dostali jsme dokument v mizerné podobě, kde nesedí ani počet obyvatel. Starostové, kteří zastupují 75 procent obyvatel Brna, nesouhlasí s návrhem odebrání stavebních úřadů. Myslíme si, že je to služba veřejnosti a měla by být lidem co nejblíže. Zrovna naše městská část se skládá z rodinných domků, kdy lidé často řeší přístavby a chodí na stavební úřad. Pro rozhodování úředníků je důležité to, že městskou část znají, to postupně vymizí. Obávám se také, že se do července přesun nestihne a stavební úřady minimálně na půl roku zkolabují,“ řekl Vondra.

Opoziční zastupitelé za Zelené a Žít Brno uvedli, že se nebrání diskusi o zkvalitnění práce stavebního úřadu. „Nový stavební zákon zejména v oblasti digitalizace nepochybně klade na úřady i úředníky nové požadavky. Problémem je ale rychlost a nepřipravenost takové změny. Teprve minulý týden dostali zastupitelé i starostové analýzu, která ale neodpovídá na mnoho otázek. Neobsahuje vyčíslení nákladů na pořízení budovy, její vybavení a provoz, pouze porovnává úsporu počtu zaměstnanců. Obáváme se, že minimálně rok bude v Brně takový chaos, že se skoro nic nepovolí,“ uvedla zastupitelka a starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení), která se hlasování zdržela.

Rozhovor s Vladimírem Vikorem ml., generálním ředitelem firmy Dynamik Holding • Reflex.cz

Bořecký náklady na nový úřad nesdělil. „Centralizace ale bude znamenat úbytek pracovních míst o několik desítek na přibližně 150. Přinese to i úsporu peněz. Doufám, že do července vše stihneme, pokud se nám nepodaří budovu v Orlí do té doby získat, budeme tam v nájmu. Co se týče provozu, určitě bude trvat třeba rok, než si všechno sedne, ale musíme se dívat do budoucna, jaké zjednodušení to nakonec přinese,“ řekl.