Rodinný dům jako nedosažitelný luxus. Nejhorší situace je v Praze | e15.cz

Lidé se pouštějí do stavby rodinného domu čím dál méně. Je to příliš drahé.

V Česku jsou více než dva miliony rodinných domů. Zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku lidé zahájili výstavbu 5743 rodinných domů, letos to bylo jen 3732 domů. Podle dat Českého statistického úřadu je situace nejhorší v Praze, ve Středočeském a Jihočeském kraji, kde počet nově zahájených staveb rodinných domů propadl téměř o polovinu. Nadále ovšem platí, že nejvíce domů vzniká ve Středočeském kraji, odkud lidé často dojíždějí za prací do hlavního města.

Statistici v posledních letech pozorují nárůst nákladů na výstavbu, rostoucí oblibu dřevostaveb, tlak na energetickou úspornost i třeba trend propojených místností. „V porovnání s rokem 2011 se nejčastější bytová dispozice v rodinném domě zmenšila o jednu místnost na 4+1, zatímco obytná a užitková plocha se prakticky nezměnila. To znamená, že se staví domy sice s menší dispozicí, ale zato s většími místnostmi,“ popsal předseda úřadu Marek Rojíček.

Bankéři i podnikatelé v oboru se shodují, že hlavní příčinou poklesu jsou vysoké úrokové sazby, a tedy útlum hypotečního trhu. Situaci nenahrávají ani vysoké ceny pozemků, stavebních materiálů a prací. Například ČSOB zaznamenala v rámci celé produkce hypotečních úvěrů čtyřprocentní pokles v podílu úvěrů na rodinné domy.

„Zapomenout nelze ani na všeobecnou nejistotu, která investicím do bydlení nepřeje. Potvrzují to i pravidelné průzkumy pod hlavičkou Evropské komise, podle nichž se Češi nehrnou ani do pořizování nového bydlení, a dokonce ani do rekonstrukcí,“ dodal ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Někteří lidé, kteří už pozemek mají, nyní projekty přehodnocují. „Velmi často se stává, že k nám přijdou klienti, kteří mají naprojektovaný zděný dům a chtějí ho předělat na dřevostavbu. Je to dáno tím, že ceny dřevostaveb mírně klesly, kdežto zděný materiál stoupl někdy až o pětinu,“ sleduje jednatel společnosti Easyhomes Ondřej Pondělík, podle kterého mluví ve prospěch dřevostaveb také rychlost výstavby. Přiznává ovšem, že firma zaznamenala meziroční propad poptávky o třicet procent.

Nejde ale jen o materiály, lidé se přiklánějí i ke zmenšování nového domova. „Naše domy se dají rozšiřovat, takže velká řada klientů si zvolí menší dům a počítá, že až se situace stabilizuje, dům si nechají zvětšit o další modul,“ popisuje trend Pondělík.

Propad zájmu o výstavbu rodinných domů vidí i prodejce stavebnin DEK. „Podle propadů prodeje materiálů, které se používají pro zakládání rodinných domů, například ztraceného bednění a některých zdicích materiálů, odhadujeme pokles zahajovaných staveb na padesát procent,“ řekl generální ředitel společnosti Vít Kutnar, podle něhož také o polovinu poklesl zájem o typové projektové dokumentace pro stavbu rodinných domů. „Vysoké úrokové sazby tuto oblast stavebnictví dramaticky zabrzdily. Neočekáváme změnu, dokud nedojde k poklesu inflace a následnému snížení úrokových sazeb,“ dodal.

Někteří lidé se ve snaze ušetřit uchylují ke stavbě svépomocí, nejčastěji ovšem v kombinaci s řemeslníky. Toho využil výrobce cihel a střešních tašek Wienerberger.

„Pro spoustu lidí znamená stavba domu životní projekt, který chtějí zvládnout sami už proto, aby si dokázali, že na to mají, a zanechali svým potomkům skutečně trvalé hodnoty,“ říká za společnost Pavlína Jandová, podle které tak mohou lidé ušetřit i více než čtvrtinu nákladů.

Firma se nyní snaží tento segment oslovit poradenstvím i poskytováním materiálů, které svedou použít i laici. Tam, kde se lidem šetřit nechce, je podle firmy energetická úspornost domů, zvláště po loňské krizi. Přiklánějí se tak ke kvalitnějším materiálům, moderní izolaci či trvanlivějším střechám.