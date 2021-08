Záchrana před pandemií či tornádem: Češi nakupují podzemní bunkry | E15.cz

Lidé v důsledku pandemie a některých přírodních katastrof z poslední doby stále častěji hledají způsoby, jak sebe a své rodiny ochránit před případným nebezpečím. Projevuje se to v poptávce po bezpečnostních úkrytech. Firmy, které se v Česku specializují na jejich výstavbu, zaznamenaly značný nárůst zakázek.

Liberecká společnost Tebrix Safety Home uvedla, že poptávka i dokončení zakázek se v období pandemie zvýšily až trojnásobně. V průměru poptává tyto služby asi patnáct klientů měsíčně. Doopravdy se po kalkulaci a jednáních domluví asi třetina zakázek.

Podle slov Michala Terendyho, šéfa společnosti Tebrix, se již nejedná o variantu zabezpečení, kterou si mohou dovolit pouze ti nejbohatší. Jeho klienti jsou převážně lidé střední třídy.

„Poptávka se za poslední dva roky zvýšila o cca 150 procent. První navýšení poptávek jsme zaznamenali už při uprchlické krizi, následně k tomu přispěla pandemie covidu. V současné době je velký trend úpravy stávajících sklepních prostor. Tento způsob zabezpečení je velice aktuální po řádění tornáda na Moravě,” uvedl Terendy.

Nejčastěji poptávaným typem úkrytu od Tebrixu je úkryt srovnatelný s klasickým domem, jen bez oken. Jeho cena se pohybuje v rozmezí pěti až šesti milionů korun. Bezpečnostní úkryt v této cenové relaci je nejčastěji stavěn pro čtyři až šest lidí. Ti by v něm měli vydržet celý rok. Konečná cena záleží na individuálních požadavcích klientů na kapacitu bunkru, velikost i na dobu, kterou by měli být lidé schopní uvnitř přečkat.

„Jedná se o standardně nebo i nadstandardně vybavené místnosti, které mohou být shodné s vybavením vašeho domu. Tady je asi největší rozdíl mezi kryty, které stavíme my a třeba kryty ve Švýcarsku, kde jsou jen holé betonové zdi a stropy. Naše kryty jsou určeny pro dlouhodobé ukrytí, tedy na rok a déle, proto je zapotřebí, aby se tam člověk cítil co nejlépe,” upřesňuje Terendy.

Nejjednodušší krátkodobé úkryty začínají na 800 tisících korun. Naopak ceny těch nejluxusnějších, ve kterých se dá žít po delší čas, se mohou vyšplhat do desítek milionů korun. Meze se ovšem nekladou a firma Tebrix je schopna vyhovět i nadstandardním požadavkům – třeba postavit bunkr, kde vydržíte i dva roky. Firma dodnes postavila přes 40 bunkrů.

V tom se liší od české firmy z Úpice Renew CZ. Její bezpečnostní úkryty jsou konstruovány na kratší dobu. Lidé v nich zvládnou přežít maximálně několik týdnů. V nabídce mají kapsle různých velikostí a typů. Cenově je tento typ dostupnější než u konkurenčního Tebrixu, je ovšem znát i velký rozdíl v komfortu. Zvýšenou poptávku po bunkrech zaznamenala v poslední době i společnost Logic Shelters, která má na kontě přibližně deset bezpečnostních úkrytů.

Komfort a luxus jsou to, na čem se rozhodl založit svůj byznys Jakub Zamrazil, když roku 2013 představil projekt The Oppidum. Jeho projektu se ale zatím nedařilo. Miliardářský bunkr měl vzniknout v bývalých vojenských úkrytech u Českého Brodu, které byly postaveny v období studené války. Vizionářský projekt podnikatele se měl stát nejluxusnějším bezpečnostním úkrytem na světě. Měl být určen jednomu majiteli a jeho cena se odhadovala na sedm miliard korun. Miliardářské sídlo ale dodnes nestojí. Dotazy na projekt The Oppidum Zamrazil odmítl odpovědět.

Od Zamrazilova projektu podle svých slov odešel i Andor Šándor, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby, který byl v době projektování Zamrazilovým bezpečnostním konzultantem. Jeho role spočívala v expertize při vytváření systémů zabezpečení Oppida. „Pro pana Zamrazila ale stále pracuji. Dělám bezpečnostního poradce, analýzu hrozeb na projektu, který připravuje.“ objasnil Šándor.

The Oppidum se po celém světě dostává do žebříčků nejluxusnějších bunkrů. Projekt se prezentuje jako přepychový komplex s heliportem, tenisovými kurty a s golfovým hřištěm. Profesionální vizualizace klamou a jsou prezentovány jako fotky konečného stavu bunkru. K této podobě má ovšem daleko. Propagace předčila realitu a pravdou je, že pokud k rekonstrukci a výstavbě došlo, rozhodně se nedostaly do této fáze.

V okolí středočeské obce Vrátkov najdete dnes jen oplocený opuštěný areál. Majitelem areálu i pozemků je společnost FJP Investments zakladatele Exim Tours Ferida Nasra, jejímž hlavním předmětem činnosti je pronájem nemovitostí.

Petr Jeneš, člen představenstva FJP Invesments, a. s., sdělil, že FJP se Zamrazilovou společností Oppidum Operations o projektu miliardářského bunkru jednalo. Pozemky ovšem dodnes zůstávají ve vlastnictví FJP, což podle jeho slov znamená, že k realizaci projektu The Oppidum nikdy nedošlo. Petr Jeneš uvedl, že v případě přestavby bývalého vojenského úkrytu na luxusní bezpečnostní úkryt by společnost Oppidum Operations, respektive Jakub Zamrazil, musela pozemky koupit.

Petra Vosátková, bývalá spolumajitelka společnosti Oppidum Operations, a Josef Svoboda, předseda dozorčí rady společnosti FJP Investments, se k otázkám týkajícím se výstavby projektu The Oppidum odmítli vyjádřit.