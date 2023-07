Zpřetrhané dodavatelské řetězce mění taktiku firem. Roste zájem o výrobu v Česku | e15.cz

„Jedním z důvodů je křehkost dodavatelského řetězce, která se projevila během covidové pandemie a znovu po ruské invazi na Ukrajinu. Proto v současnosti výrobní firmy přesouvají produkci z Asie zpět do Evropy,“ pozoruje analytik Savills Ondřej Míček. Roli hrají také evropské dekarbonizační snahy. „Vidíme významný nárůst firem, které hledají prostory pro uskladnění solárních panelů, tepelných čerpadel nebo komponentů pro výrobu větrných elektráren,“ doplnil.

Že se výroba přesouvá do Evropy, zaznamenal také vlastník průmyslových parků Accolade, který nyní prostory pronajímá nejčastěji firmám z oblasti e-commerce a retailu. „Neustále se zvyšující zájem výrobních společností o průmyslové prostory jednoznačně pociťujeme,“ řekl šéf Accolade Milan Kratina, podle kterého je pro výrobu určeno téměř třicet procent nemovitostí společnosti. Také on pozoruje, že firmy čím dál více kladou důraz na udržitelnost a lokálnost dodavatelských řetězců. Velkou roli u průmyslových hal stále hraje výhodná poloha a kvalitní infrastruktura.

„Například Siemens Healthlineers, který je špičkou v oboru výroby zdravotnických technologií, přesunul svou výrobu a vývoj z Asie do našeho průmyslového parku v Košicích, což vedlo k omezení využívání letecké dopravy,“ popsal Kratina. Do Stříbra zase například přesunula výrobu americká společnost Lear Corporations, která zajišťuje sedačky pro luxusní auta.

Z rostoucího trendu přesouvání výroby do Evropy by měl středoevropský region profitovat i podle červnové analýzy poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Kromě středoevropských zemí mají šanci nalákat výrobu i Španělsko, Portugalsko, Turecko a Maroko. Výhodu mají mít podle studie zejména členové Evropské unie, kteří hraničí se západními trhy, zejména s Německem a Rakouskem. Že si to developeři uvědomují, dokazuje fakt, že investují čím dál častěji do průmyslových parků v Karlovarském, Plzeňském a v Jihomoravském kraji.

„Pro německé a rakouské automobilky Česko tradičně vyrábí díly a součástky – a tento trend by s nearshoringem mohl dále růst. Směřovat by k nám mohla i výroba strojů, elektrických zařízení a elektroniky,“ píše se ve studii. Tento trend je i v zájmu Česka, stačí si vzpomenout na problémy s nedostatkem polovodičových čipů, kvůli kterému se musely zastavit výrobní pásy ve Škodě Auto a dalších firmách.

„Česká republika je pro firmy zvažující přesun výroby atraktivní také díky geopolitické stabilitě, kvalifikované pracovní síle a investičním pobídkám, které však stále nejsou na úrovni okolních zemí. Zde vidím prostor pro zlepšení naší pozice v rámci středoevropské konkurence,“ míní Jiří Kristek ze společnosti Cushman & Wakefield, podle kterého je to hlavně Polsko, s nímž Česko v této oblasti soupeří. Developeři se také musejí poprat s přibývajícími požadavky na výstavbu průmyslových hal na míru, neboť nepůjde jen o „obyčejné“ sklady.

Podle Kratiny je Česko v nevýhodě také kvůli absenci lodní dopravy. „V příštích letech očekáváme, že se obrovská poptávka bude týkat například významných přístavů v Nizozemsku, jako je Rotterdam, či části západního Německa, klíčové bude právě také Slovensko,“ domnívá se.

Poptávka ze strany e-shopů naopak oproti posledním rokům podle analýzy Savills pokulhává. Hlavním důvodem je vysoká inflace, která dohnala Čechy k úsporám. „Lidé kvůli přetrvávající vysoké inflaci a zvýšeným životním nákladům méně utrácejí za zbytné zboží a částečně se vrátili do kamenných obchodů, poptávka e-commerce po skladových prostorách tak kvůli nižším odbytům klesá,“ uvedl Míček.

Zatímco v silném třetím čtvrtletí roku 2021 dosahovala poptávka e-commerce firem po skladech až 62 procent, v prvním kvartále letošního roku činila pouhých šest procent. Podle vlastníků průmyslových hal tak dochází k situaci, kdy internetové obchody mají zasmluvněné drahé sklady na pět a více let, ale nemají dostatečný odbyt.

„Lidé si zvykli, že když si něco objednají, chtějí to mít hned. Stejně přemýšlejí obchody, nechtějí mít masivní sklady, nechtějí udržovat skladovací prostory. Chtějí, aby zboží přijelo ve chvíli, kdy je potřeba,“ domnívá se šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, podle kterého je větší poptávka po dobře vymyšlených logistických prostorách s pohodlnou dopravou do velkých měst. „Umístění u dálnic s rychlou dostupností do Prahy je strašně důležité,“ řekl u příležitosti otevření nového průmyslového areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1.

V Česku můžeme v posledních letech sledovat boom průmyslových nemovitostí. Celkem bylo v minulém roce dokončeno podle analýzy společnosti Colliers přes milion metrů čtverečních, což je dvakrát více než v předchozím roce. Přesto development nestačí pokrývat poptávku, což se podepisuje na výši nájemného, které meziročně vzrostlo o třetinu.