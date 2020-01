Regulace trhu makléřů i levnější e-knihy. Přečtěte si, co vás čeká v roce 2020 | E15.cz

Co čeká české domácnosti a firmy v příštím roce? Podívejte se na přehled toho nejdůležitějšího.

Leden

Domácnosti si podle Energetického regulačního úřadu mírně připlatí za elektřinu, cena plynu bude stagnovat nebo klesne. Dodávky tepla a chladu budou nově spadat do nižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.

Zdraží tabák a tvrdý alkohol, zvýší se daně z hazardu. Státní pokladně to má přinést deset miliard korun ročně.

Po podpisu prezidenta vstoupí v platnost zákon o realitním zprostředkování zvyšující ochranu klientů. Poprvé tak upraví činnost realitních kanceláří a makléřů zvláštní norma.

Exekutor se znovu pokusí vydražit černošickou vilu podnikatele Radovana Krejčíře, který je ve vězení v Jihoafrické republice. Po požáru v srpnu 2018 cena výrazně klesla na 28 milionů korun.

Lidé cestující osobním či spěšným vlakem ČD po Jihomoravském kraji a Zlínsku si už nebudou moci koupit jízdenku ČD, ale jen krajskou jízdenku.

Únor

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) po listopadovém krachu podnikatelské mise v Moskvě vyrazí znovu do Ruska. Se zástupci potravinářských, zemědělských a technologických firem poletí do Kazaně.

Březen

V Ženevě začíná mezinárodní autosalon, jehož se účastní také společnost Škoda Auto.

Duben

Do tohoto měsíce by skupina Prima měla spustit nový zpravodajský kanál na základě licence od CNN.

Začne revitalizace spodní poloviny Václavského náměstí v Praze. Přestavbu podle návrhu studia Cigler Marani Architects uskuteční stavební společnost Hochtief CZ.

Květen

U pitné vody, vodného a stočného, stravovacích služeb, úklidových služeb v domácnostech, domácí péče a elektronických knih se sníží sazba daně z přidané hodnoty z patnácti na deset procent. U vybraných řemeslných služeb klesne daně z přidané hodnoty z 21 na 10 procent – týká se to oprav jízdních kol, obuvi a oblečení, kadeřníků i piva v restauracích.

V Praze se očekává dokončení největšího kancelářského projektu roku Dock in Four. Budova poblíž stanice metra Palmovka bude mít rozlohu 20,4 tisíce metrů čtverečních. Developerem je skupina Crestyl.

Červen

Koncern Agrofert musí do konce měsíce prodat společnost PEK Group, trojku tuzemského pekárenského trhu. Nařídil mu to antimonopolní úřad v souvislosti s přechodem pekáren United Bakeries do majetku Agrofertu.

Červenec

Od 12. června do 12. července se koná fotbalové mistrovství Evropy, a to ve dvanácti městech dvanácti zemí včetně hlavního města České republiky.

Očekává se dokončení retailového a kancelářského projektu The Flow Building na rohu pražského Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Bude tam i první tuzemská prodejna oděvního řetězce Primark.

Srpen

V Brně se bude od 24. do 26. srpna konat podzimní veletrh obuvi a koženého zboží Kabo a módní veletrh Styl.

Září

Ostrý provoz největší tuzemské lisovny hroznů za 200 milionů korun spustí jednička trhu šumivých vín Bohemia Sekt. Zařízení dokáže zpracovat osm milionů kilogramů hroznů ročně s možností rozšíření na dvanáct milionů.

Říjen

V Brně začne mezinárodní strojírenský veletrh provázený řadou tematických akcí.

Listopad

Analytici v závěru roku očekávají první pohyb základních úrokových sazeb České národní banky od května 2019. Souvisí to s očekávaným oslabením růstu ekonomiky ze dvou na 1,75 procenta.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má v posledním čtvrtletí předložit návrh nového zákona o účetnictví, který implementuje řadu evropských směrnic.

Prosinec

Pražský dopravní podnik vypíše čtyřmiliardovou veřejnou soutěž, ve které v roce 2021 vybere dodavatele autonomního metra pro budoucí linku metra D. Účast už teď potvrzují společnosti Škoda Transportation a AŽD Praha.