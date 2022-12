Do českých železnic se poprvé investuje víc než do silnic | E15.cz

Česká železniční infrastruktura zažívá rekordní rok. Celkem by se podle plánu mělo letos proinvestovat více než 42 miliard korun. Pro srovnání: ještě před třemi lety to nebyla ani polovina této částky. Očekávání pro příští rok jsou ještě vyšší. Financování železničních staveb by se mělo podle Správy železnic opírat o celkový rozpočet v předpokládané výši téměř 62 miliard korun, s možností navýšení až na 70,4 miliardy díky úvěru od Evropské investiční banky.