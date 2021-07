Robinhood se blíží vstupu na burzu, plánuje i expanzi do Evropy | E15.cz

Online makléřská společnost Robinhood Markets zveřejnila informace týkající se jejího vstupu na burzu ve Spojených státech. Zdůrazňuje především svůj růst v době pandemie. Zatímco v roce 2019 měla firma čistou ztrátu 107 milionů dolarů, v roce 2020 se překlopila do kladných čísel s čistým příjmem 7 miliony dolarů. V budoucnu plánuje expanzi do zemí Evropské unie a Velké Británie.

Robinhood očekává ocenění přes 40 miliard dolarů a obchodovat bude pod značkou HOOD, informovala agentura Reuters. Z celkového počtu nabídnutých akcií plánuje firma 20 až 35 procent udat mezi zákazníky své aplikace. Společnost se mimo obchodování s akciemi zaměřuje na obchodování s kryptoměnami, investiční rady a správu hotovosti. Hlavním bodem úspěchu platformy je podpora obchodování s částečným podílem akcií.

Celkové příjmy se mezi v letech 2019–2020 zvýšily o 245 procent z 278 milionů dolarů na 959 milionů. Upravený EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) byl za loňský rok 155 milionů dolarů oproti negativním 74 milionů z předešlého roku. Při porovnání prvních kvartálů roků 2020 a 2021 příjmy narostly o 309 procent, a to z 128 milionů dolarů na 522 milionů.

K 31. březnu 2021 držel Robinhood aktiva akcií v hodnotě zhruba 65 miliard dolarů, 7,6 miliard v hotovosti a dvě miliardy v opcích. Aktiva kryptoměn byly v hodnotě 11,59 miliard dolarů, což je 24násobný nárůst oproti březnu předešlého roku. V prvním kvartálu roku 2021 měla platforma příjmy z kryptoměn ve výši 88 milionů dolarů.

Firmě Robinhood významně pomohly v růstu obecné trendy. Podle průzkumu amerického úřadu pro regulaci finančního sektoru (FINRA) z roku 2018 využívá ve Spojených státech přes 30 procent retailových investorů k obchodování mobilní aplikace. V nejmladší věkové kategorii 18 až 34 let to je dokonce až 59 procent. Podle Robinhoodu polovina jejich uživatelů měla první zkušenost s obchodováním právě na jejich platformě. Většina uživatelů jsou primárně investoři, kteří akcii koupí a dlouhodobě ji drží. Věkový medián uživatelů Robinhoodu byl na konci letošního března 31 let.

Mezi možná rizika uvedla firma v informacích ke vstupu na burzu obavy týkající se soukromí a bezpečnosti dat vzhledem k plánované expanzi mimo americkou půdu. Konkrétně zmínila rozšíření na trhy Evropské unie a Velké Británie. Rizikovou uvádí i závislost na Amazon Web Services, poskytovateli cloudových výpočetních technologií.

Jako další rizikovou oblast Robinhood vidí volatilitu kryptoměn. Explicitně uvedla, že v případě, že by klesla popularita dogecoinu, a ten by nebyl nahrazen jinou kryptoměnou, by platforma mohla být „nepříznivě ovlivněna.“ V prvním kvartálu letošního roku tvořil dogecoin 34 procent všech transakcí kryptoměn na platformě, oproti tomu v prvním kvartálu předešlého roku byl tento podíl pouze 4 procenta. Na trh s kryptoměnami společnost vstoupila v roce 2018.

Dalším tématem rizik jsou problémy s regulátory, soudní spory a pře. V únoru byla společnost žalována rodinou mladého investora Alexandera Kearnse, který v loňském létě spáchal sebevraždu právě z důvodů spojených s Robinhoodem. Předmětem žaloby bylo způsobení emočního utrpení, Kearns si vzal život v domnění, že měl na platformě obrovské finanční ztráty. Žaloba byla nakonec vyřešena mimosoudně.

V rámci vyšetřování na začátku letošního roku týkajícího se omezení obchodování byl vydán i příkaz k prohlídce mobilního telefonu Vladimira Teneva, jednoho ze dvou zakladatelů Robinhoodu. Firma byla obviňována ze spolčení se s velkými hedgeovými fondy, takovou spolupráci ale sama odmítala. V červnu musel Robinhood zaplatit pokutu 70 milionů dolarů za poškození a oklamání tisíců klientů, kterou jí udělil FINRA.