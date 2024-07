Rockaway Capital kupuje distributora a prodejce knih Pemic Books

Skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta kupuje společnost Pemic Books, předního českého distributora a prodejce knih. Plánovanou akvizici posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), za Rockaway Capital o tom informoval Marek Blahuta. Cenu obchodu společnosti nezveřejnily. Seznam Zprávy dnes uvedly, že podle odborníků by se mohla vyšplhat na 600 milionů korun.

Skupina Rockaway Capital v roce 2015 získala Euromedia Group, jednoho z největších vydavatelů a distributorů knih v České republice, který provozuje také síť knihkupectví Luxor. Pemic Books, podobně jako Euromedia, působí v oblasti knižního velkoobchodu, maloobchodu a on-line prodeje Knihcentrum. Nabízí širokou škálu titulů od různých nakladatelství. Kromě toho provozuje síť knihkupectví Knihcentrum a vlastní poloviční podíl v Audiotéce, největší platformě s audioknihami v České republice.

Zakladatelem společnosti Pemic byl Petr Michálek, který ale v roce 2019 v 47 letech nečekaně zemřel. „Prodej společnosti do rukou silného strategického a finančního investora v době, kdy knižní trh prochází nelehkým obdobím, je logickým vyústěním nedávno skončeného dědického řízení a rozdrobené akcionářské struktury. Věřím, že toto strategické partnerství umožní stabilizaci skupiny Pemic a další rozvoj služeb poskytovaných jednotlivým hráčům na knižním trhu,“ uvedl Pavel Pěnkava, předseda správní rady Pemic, který společnost v uplynulých pěti letech řídil coby její opatrovník.

VIDEO: Rozhovor s Václavem Kadlecem z Albatrosu o knižním trhu pro pořad FLOW

Také Robert Chmelař, investiční partner Rockaway Capital, míní, že transakce přispěje ke stabilizaci českého knižního trhu, který se dlouhodobě potýká s řadou výzev. „Patří mezi ně například tlak na zvýšení efektivity a rychlosti distribuce a tím souvisejících investicí do automatizace, rostoucí vliv on-line prodeje a e-commerce a narůstající popularita elektronických knih a audioknih,“ řekl Chmelař.

„Otec byl vizionář a nadšenec do technologií. Má obrovské zásluhy na digitalizaci českého knižního trhu. Strategické spojení s Rockaway umožní naplnit jeho vize perfektního a rychlého přístupu zákazníků ke knize ve všech moderních podobách,“ podotkl Ota Michálek, syn Petra Michálka.

Rockaway Capital hospodaří s mnohamilionovými aktivy a investuje do digitálních technologií v e-commerce, logistice, médiích, fintech, blockchainu a venture kapitálu. Do portfolia Rockaway Capital, kterou Havrlant založil v roce 2013, patří například Invia Group, Heureka.cz, Košík.cz, Euromedia Group nebo start-up Productboard. Má za sebou i několik prodejů, jako například Mall Group polské společnosti Allegro. Je také strategickým investorem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nebo hudebního festivalu Colours of Ostrava.