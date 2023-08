Rohlík posiluje na Ostravsku, přináší tam pražský standard | e15.cz

V současné době má Rohlik v Česku čtyři fungující sklady, tři v okolí Prahy a jeden v Brně, ze kterého dosud obsluhoval i Ostravu. „Díky tomuto kroku zlepšíme dostupnost doručovacích oken během dne pro naše zákazníky, nabídneme také 15minutová doručovací okna i expresní dodávky za 60 minut. Standardní dobu doručení zkrátíme na pouhé tři hodiny,“ uvádí ředitel Rohliku Martin Beháň, který nastoupil do vedení společnosti loni v prosinci. Do Ostravy by tedy Rohlik měl nyní přinést pražský a brněnský standard, nově se také nabídka rozšíří o lokální sortiment.

Celková investice vyjde Rohlik na 90 milionů korun. V posledních letech český startup výrazně investuje zejména do automatizace skladů v Česku i v zahraničí, což by mělo celou skupinu vyjít na miliardu korun. Naposledy Rohlik otevřel na konci loňského roku z velké části robotizované distribuční centrum v Chrášťanech na západ od Prahy, podobné řešení by měla využívat také distribuční centra ve Vídni či Mnichově. I nový ostravský sklad by měl být do určité míry automatizovaný.

Vedení Rohliku věří, že díky stomilionové investici dosáhne na jeho služby až 450 tisíc lidí z Ostravy, Opavy, Frýdku-Místku a z dalších přilehlých měst a vesnic. Nové distribuční centrum bude konkrétně stát v areálu CTP Ostrava Poruba a bude mít devět tisíc metrů čtverečních plochy. Provoz se v něm spustí v říjnu. Rohlik také plánuje do budoucna postavit v blízkosti pekárnu. Sklad by měl být schopen do konce roku distribuovat kolem pěti tisíc objednávek denně.

Šéf Rohliku Martin Beháň označuje rozšiřování obsluhovaných lokalit za jednu ze svých priorit. „Za poslední rok jsme v Rohliku řetězově rozšířili doručování do nových lokalit, a to s neskutečným výsledkem. Loni jsme získali přístup do více než dvou a půl tisíce nových obcí a měst. V průběhu aktuálního roku v tom pokračujeme a téměř čtyři tisíce nových lokalit se už staly součástí rozvozové sítě. Aktuálně jsme rozšířili pokrytí o 230 míst během pouhého posledního měsíce,“ upřesnil.

Mezi nově obsluhovaná místa patří například Děčín, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Telč nebo Světlá nad Sázavou. Rohlik má v současné době pokrytých 75 procent republiky. Firma rozváží do všech krajských měst, nicméně slepá místa má zejména na jihu Čech, kde v současné době rozváží pouze do Rohlik Pointů, tedy automatizovaných výdejních boxů, kterých je v regionu 12.

Rohlik založil Tomáš Čupr v roce 2014, v roce 2021 dosáhl na status prvního českého jednorožce, tedy startupu, jehož hodnota přesahuje miliardu dolarů. Od začátku existence Rohlik nabral od investorů, jako jsou Miton, Credo Ventures nebo londýnský Index Ventures, přes 12 miliard korun. Poslední investiční kolo absolvoval loni v létě, kdy získal od investorů zhruba 5,4 miliardy korun. V minulém roce skupina Rohlik Group vykázala obrat přes 13,6 miliardy korun.