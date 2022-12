Rohlík rozšiřuje vedení, s Čuprem bude zahraniční trhy řídit Olin Novák | E15.cz

„Dospěli jsme k řídící struktuře, která mi umožňuje soustředit se na mnohem strategičtější a hodnotnější otázky celé skupiny,” uvedl Tomáš Čupr, který společnost založil v roce 2014. Olin Novák se bude věnovat zahraničním trhům, na které Rohlík v posledních dvou letech vstoupil, konkrétně se jedná o Německo, Rakousko, Španělsko, Rumunsko, Maďarsko a Itálii.

Novák přišel do Rohlíku, který patří mezi nejúspěšnější české startupy, před čtyřmi lety. V minulém roce se ujal řízení českých aktivit Rohlíku, před tím řídil marketing v Tescu pro střední Evropu. Před Novákem řídil českou pobočku Petr Pavlík, který na této pozici vydržel jen krátce přes rok.

Místo Olina Nováka usedne Martin Beháň, který přichází stejně jako kdysi Novák z Tesca, kde působil 18 let. V Rohlíku se už krátce objevil letos na jaře, poté se ale znovu vydal do oblasti kamenných obchodů, konkrétně do Kauflandu. Po sedmi měsících se ale vrací zpět do Rohlíku. „Služby Rohlíku sleduji a využívám už dlouho, je to pro mě lovebrand, a proto jsem ze spolupráce nadšený. Je pro mě velkou ctí, že ve mně Tomáš Čupr a Olin Novák vložili svou důvěru,” uvedl Beháň.

Nejde o jedinou personální změnu ve vedení českého startupu. V říjnu Rohlík opustil Jakub Petřina, který ve firmě koordinoval marketing evropské expanze Rohlíku. Nicméně po 18 měsících Rohlík opustil a vrátil se zpět do PPF, ze které do Rohlíku v roce 2021 odcházel. „Pro mě je pořád ještě překvapující, kolik lidí neodpovídá svému vystupování a obrazu, jaký si třeba na sociálních sítích budují. Jakub je skvělý sebeprezentátor, ale jeho schopnosti bohužel neodpovídají tomu obrazu. Měl jsem více poslouchat, když ho před nástupem k nám nevzala například Alza nebo velké banky. Je to pro mě poučení,” uvedl k jeho odchodu Tomáš Čupr v nedávném rozhovoru pro server CzechCrunch.

Rohlík založil Tomáš Čupr v roce 2014, v minulém roce dosáhl na status prvního českého jednorožce, tedy startupu, jehož hodnota přesahuje miliardu dolarů. Od začátku existence Rohlík nabral od investorů, jako jsou Miton, Credo Ventures nebo londýnský Index Ventures, přes 12 miliard korun. Poslední investiční kolo absolvoval letos v létě, kdy získal od investorů zhruba 5,4 miliardy korun. V minulém roce skupina Rohlik Group vykázala obrat přes 12 miliard korun.