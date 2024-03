Rohlík vyrostl o čtvrtinu, vše sází na Německo a automatizaci

„Klíčový milník konce 2023 byl, že jsme prokázali, že v západní Evropě dokážeme vydělat peníze,“ uvedl k výsledkům Čupr. Důkazem je mnichovská pobočka, která byla v minulém roce v blíže neupřesněném provozním zisku, v celé zemi Rohlík utržil přes sto milionů eur. „Na trhu, který klesal, jsme dokázali dvouciferně růst. Není to tažené tím, že bychom expandovali a měli nové zóny. Dokážeme růst na trhu, kde už jsme silní a posilovat naší pozici,“ upřesnil Olin Novák, který v Rohlíku řídí zahraniční trhy.

Právě Německo je nyní hlavní prioritou Rohlíku, v současné době působí v Augsburgu, Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově. V první polovině letošního roku by měl přibýt i Berlín, tam působí společnost Bringmeister, kterou Rohlík loni koupil od české investiční skupiny Bringmeister.

Klíčem v zisku v Německu, a obecně v zahraničí, je podle vedení Rohlíku automatizace skladů, do které firma investovala v posledních dvou letech tři miliardy korun. „Západní Evropa se pro nás stane zdrojem peněz, nikoliv něco, do čeho se neustále jen sypou. Kdybych před čtyřmi lety tvrdil, že touhle dobou budeme v Německu vydělávat peníze, tak bych tomu nevěřil, ale díky automatizaci se nám to daří,“ říká Čupr. Automatizované sklady má aktuálně Rohlík čtyři, dva v Česku a dva v Německu, následovat by měl Berlín a Vídeň.

Rakouský trh těžil Rohlík výrazně méně než ten německý. „V únoru jsme řešili z hlediska pálení peněz, co je ten správný krok. Rakousko byl pro nás fenomenální trh, skvělé maso a mléko, v jídle se tam dá vymyslet čistá nádhera. Ale je tam velice těžká situace na pracovním trhu. Udělali jsme rozhodnutí, že to zapouzdříme,“ popsal Čupr.

To znamená, že Rohlík v Rakousku, kde vystupuje pod názvem Gurkerl, omezil počet denních objednávek na tisíc a o víkendu na 1 500. Situace se zřejmě změní po automatizaci tamního skladu, Čupr doplnil, že v plně manuálním provozu byly náklady příliš velké. Obrat rakouské pobočky se tak meziročně snížil a minulý rok v únoru byla část zaměstnanců propuštěna.

Z důvodu posílení pozice v Německu Tomáš Čupr přemýšlí o tom, že by společnost od investorů nabrala další kapitál. „Nepotřebujeme peníze. Za nějakých 5 až 6 let se dostaneme v městech, kde jsme, ke třem miliardám eur obratu. Což je příjemné, ale v evropském retailu je to stále malé číslo. Začínáme si povídat s investory, jestli by u nich byl apetit se s námi podívat do dalších německých měst. Soustředíme se teď na byznys, nezahájili jsme formální fundraising,“ upřesnil zakladatel Rohlíku. Nové peníze na rozvoj by tak český startup mohl nabrat v příštím roce.

Nicméně ani v případě, že by Rohlík získal od investorů peníze, by se momentálně nevydal do Španělska a Itálie, kam se pokusil v minulosti vstoupit, ale následně od tohoto záměru upustil. Koncentraci teď zkrátka plně upíná na úspěch v Německu. „V době peněz zdarma to byl zajímavý plán, ale je dobře, že doba racionálnější,“ řekl k jižanskému dobrodružství. Kromě Česka, Německa, Rakouska a Maďarska Rohlík působí také v Rumunsku.

Čupr také upřesnil, jak došlo k nákupu konkurenční společnosti Bringmeister, který do poloviny minulého roku vlastnila česká skupina Rockaway, která za ni dostala neupřesněný podíl v Rohlíku. „Bringmeister byl na stole několik let, ale až loni byla cena správná. Pro nás to dávalo smysl z hlediska posílení pozice v Mnichově a nastoupení do Berlína,“ popsal Čupr s tím, že cestou akvizice konkurenčních firem by Rohlík mohl pokračovat i budoucnosti.