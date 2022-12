Rok krachů. Z Česka zmizely Dedoles, Hervis nebo Nordsee | E15.cz

Zřejmě nejvýraznější byl příběh obchodu převážně se spodním prádlem Dedoles, už v první polovině roku vyšlo najevo, že jeho slovenská mateřská společnost se ocitla ve značných problémech a musí propouštět. „Rostli jsme příliš rychle za příliš velkými výsledky. Nebyli jsme dostatečně kapitalizovaní. Když jsme loni začali tak prudce růst, nastaly interní problémy s tím spojené, na které narazí každá firma, která rychle roste,“ vysvětloval tehdy důvody problémů majitel společnosti Jaroslav Chrapko.

Od té doby Chrapko a vedení Dedolesu na trhu shání peníze. „S investorem momentálně finalizujeme právní úkony, které, věřím, budou do konce roku doladěné,“ uváděl majitel Dedolesu v říjnu. Nicméně nový investor dosud představen nebyl.

Kvůli problémům Dedoles na konci října oznámil uzavření sedmi poboček v Česku. Důvodem bylo, že se firma pokouší kvůli dluhům o restrukturalizaci. „Na základě externí finanční analýzy došli naši právníci k závěru, že pokud bychom naše prodejny a kiosky nadále provozovali, nechovali bychom se jako zodpovědný hospodář a vědomě bychom vytvářeli ztrátu,“ zdůvodnil uzavření poboček Chrapko.

Podobně dopadla pandemie i na rakouský řetězec se sportovními potřebami Hervis. V únoru letošního roku týdeník Hrot informoval o tom, že polovinu z jeho 16 poboček v České republice převezme konkurenční Intersport a Hervis zbývající prodejny uzavře. Rakouskému řetězci dlouhodobě klesaly tržby v Česku, ještě v roce 2010 firma vykázala příjmy ve výši 1,6 miliardy, v roce 2019, tedy před pandemií, to bylo 705 milionů korun a ztráta 60 milionů. V prvním pandemickém roce 2020 propad pokračoval na 460 milionů tržeb a ztrátu přesahující sto milionů korun. Pro rakouský řetězec v Česku pracovalo kolem 200 zaměstnanců, první prodejnu v tuzemsku otevřel už v roce 2002.

Letošek byl posledním hřebíčkem do rakve také pro britský obchod s potravinami Iceland, který měl v Česku 11 poboček, provozoval e-shop a jeho zboží šlo zakoupit také na Košík.cz. Britskému řetězci nicméně neuškodila tolik pandemie jako spíše Brexit, po odchodu Velké Británie z Evropské unie se zhoršily možnosti převozu zboží na Starý kontinent. V současné chvíli je česká entita Icelandu v insolvenci.

Pandemie neušetřila ani německé restaurace Nordsee. V květnu vyšlo najevo, že společnosti Master Mariner, která v Česku provozovala čtyři pobočky Nordsee, není schopná splácet své závazky a dluží 40 milionů korun. V následujících měsících dostala společnost kvůli neplacení nájemného výpověď z nákupních center a z Česka se stáhla.

No pokraji krachu byly také obchody s oblečením Orsay, kterých je v Česku celkově 90. Původně německá společnost dosahovala celosvětově tržeb ve výši 12 miliard korun, během pandemie se však dostala do výrazných problémů a byla nucena propustit část zaměstnanců. Nedávno Hospodářské noviny přišly s informací, že Orsay míří do českých rukou, značku podle informací listu měl koupit byznysmen Miroslav Kolář.

S problémy se také potýkala firma Great United Trading, která na českém trhu provozuje zhruba 50 poboček Timeout a Lee Cooper. Ta se na počátku roku ocitla v platební neschopnosti, firma za důvody potíží označila covid. V současné době se nachází ve stadiu reorganizace. V roce 2020 společnost utržila na českém trhu miliardu korun a vykázala ztrátu 392 milionů. Z podpůrných pandemických vládních programů čerpala společnost Great United Trading 94 milionů korun.